Τη Δευτέρα (28/09) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου και πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο «αντίο» σε έναν υπέροχο άνθρωπο και έναν σπουδαίο προπονητή.

Ο εμβληματικός προπονητής του ελληνικού μπάσκετ, Σούλης Μαρκόπουλος, έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή και σήμερα (28/09) έλαβε χώρα η κηδεία του.

Το κενό που άφησε στην ελληνική καλαθοσφαίριση είναι τεράστιο, όπως παράλληλα και το στίγμα του, διανύοντας μια μεγαλειώδη διαδρομή στο άθλημα. Κάθισε στον πάγκο πολλών ομάδων, όπως μεταξύ άλλων, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αμαρουσίου και της ΑΕΚ.

Κέρδισε απαρέγκλιτα τον σεβασμό όλου του μπασκετικού κόσμου, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στο «ύστατο χαίρε».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο Παντελής Μπούτσκος, ο Θόδωρος Ροδόπουλος και ο Λάκης Τσάβας, όπως και άλλες φυσιογνωμίες του ελληνικού μπάσκετ, συνόδευσαν τον Σούλη Μαρκόπουλο στην τελευταία του κατοικία.