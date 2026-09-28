Η αποστολή του Άρη αναχωρεί για τη Γαλλία δίχως τον Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στη Λε Μαν.

Ο Άρης θα κάνει πρεμιέρα (29/9, 21:00) στη Γαλλία απέναντι στη Λε Μαν και μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή και την αποστολή στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ δεν είχε πιθανότητα συμμετοχής στο παιχνίδι καθώς έχει χάσει το συντριπτικό μέρος της προετοιμασίας λόγω προβλήματος υγείας. Υπήρχε η σκέψη να ακολουθήσει την αποστολή κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, τελικώς όμως δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή.

Η αποστολή θα ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ στη Γαλλία με την προσδοκία επίτευξης της πρώτης νίκης της στο Eurocup. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης.