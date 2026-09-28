Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρη ξεκινά στη Γαλλία και πιο συγκεκριμένα στο Λε Μαν στο οποίο είχε βρεθεί για πρώτη φορά από 49 ολόκληρα χρόνια.

Αυτό που σήμερα μοιάζει με… ψωμοτύρι, βάζοντας κάτω τον αριθμό των νικών των ελληνικών ομάδων στη Γαλλία, πριν από κάμποσες δεκαετίες ήταν ακατόρθωτο λόγω του επιπέδου των γαλλικών ομάδων και του αντίστοιχου των ελληνικών. Ιστορικά, ο Άρης είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που νίκησε στη Γαλλία και μάλιστα είχε περάσει εμφατικά (91-115) από την έδρα της Λε Μαν στο πλαίσιο του Κυπέλλου Κόρατς (1984-85). Εκείνη η βραδιά ήταν ονειρική, επτά χρόνια πριν όμως, είχε προηγηθεί ένας πραγματικός εφιάλτης μετά το βαρύ 98-46.

Είναι αρκετοί οι λογαριασμοί του Άρη με τη Λε Μαν είναι αρκετοί. Για να συναντήσει κανείς την τελευταία συνάντησή τους θα πρέπει να ταξιδέψει στον Γενάρη του 2011 όταν η γαλλική ομάδα είχε νικήσει με 85-70. Αντιθέτως, οι «κίτρινοι» είχαν κερδίσει με 66-69 στο πλαίσιο της Euroleague την περίοδο 2007-08 σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο είχε εντυπωσιάσει ένας 19χρονος ονόματι Νικολάς Μπατούμ και ο ντόρος που είχε γίνει τότε για τον Γάλλο φόργουορντ δικαιολογήθηκε μέσα από την εντυπωσιακή πορεία που διέγραψε.

Τα παραπάνω ανήκουν στο παρελθόν, το παρόν έχει μεγαλύτερη αξία και για τον Άρη είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με νίκη το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του. Δεν έκρυψε εξάλλου ότι η κατάκτηση του Eurocup αποτελεί τον μεγάλο στόχο της χρονιάς καθώς θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του club στην Euroleague ανεξαρτήτως franchise ή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων μεταξύ των στελεχών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και του ΝΒΑ. Για τον ίδιο λόγο εξάλλου – και γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες – στον Άρη είναι θιασώτες του («ξανθού») δόγματος… «τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι» υπό την έννοια ότι δεν λένε το παραμικρό για Euroleague και franchise, εστιάζοντας σε αυτά που πρέπει να γίνουν εντός τεσσάρων γραμμών.

Η αποστολή θα ταξιδέψει σήμερα (28/9) με πτήση τσάρτερ κι εκτός απροόπτου θα συμπεριληφθεί και ο Στέφαν Γιόβιτς ανεξαρτήτως του αν ο Σέρβος είναι σε θέση να αγωνιστεί ή όχι. Ο έμπειρος γκαρντ συμμετέχει στις προπονήσεις αλλά έχοντας χάσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, μοιάζει βέβαιο ότι, θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας.