Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη συνάντηση δύο κορυφαίων και την κατάσταση του Άρη μία εβδομάδα πριν την έναρξη της σεζόν.

Η χειραψία δεν ήταν απλά ήταν εθιμοτυπική. Η ευρεία συζήτηση που ακολούθησε, μάλλον προβλεπόμενη. Οι πανομοιότυπες τοποθετήσεις μετά τον αγώνα ήταν οι προφανείς για δύο μπαρουτοκαπνισμένους «τύπους» με άριστη γνώση της τέχνης του πρωταθλητισμού αλλά και την εξυπνάδα αποφυγής κάθε παγίδας που κρύβει τέτοια εποχή. Αυτό το αντάμωμα του Βασίλη Σπανούλη με τον Σάσα Τζόρτζεβιτς σχημάτισε μια όμορφη εικόνα. Είναι πολλά που συνδέουν αυτές τις δύο προσωπικότητες. Και οι δύο κατατάσσονται στη λίστα των κορυφαίων γκαρντ στην ιστορία της Euroleague. Αμφότεροι ανέλαβαν ομάδες με την ευθύνη καθοδήγησής τους μέχρι το τέλος. Ξέρουν επίσης ότι εκεί που όλα μοιάζουν όμορφα κι ωραία, μια στιγμή είναι αρκετή για να καταστρέψει τα πάντα. Κι έτσι, από το «relax my friend» πήγαμε στο… «File, it’s media». Ωραίος ο Σάσα.

Αυτή ήταν η απάντησή του όταν του μεταφέραμε το κλίμα στην Ελλάδα ή ακόμη, ό,τι και η δική του ομάδα (σ.σ. Μπαχτσέσεχιρ) είναι εντός των φαβορί για το Eurocup. Δεν είπε ψέματα. Ποιος περίμενε εξάλλου την Παρτίζαν της Κωνσταντινούπολης; Ποιος έβαλε τα λεφτά του στη Λιμόζ της Αθήνας; Ποιος έσκιζε τα ρούχα του για τη Ζαλγκίρις του ’99; Τα media γράφουν τα δικά τους και ειδικά στην εποχή των social media τα όνειρα τεντώνονται πολύ περισσότερο του επιτρεπτού. Εντός των γραμμών όμως υπάρχουν άλλοι κανόνες. Άλλοι βλέπουν αποτελέσματα κι άλλοι δοκιμάζουν σχήματα. Σαν αυτά που «τσέκαρε» χθες ο Σπανούλης. Ψηλά, ημίψηλα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Η Μπαχτσέσεχιρ έχει καλή ομάδα. Σήμερα, το πλεονέκτημά της βρίσκεται στο επίπεδο ομοιογένειας καθότι κράτησε παίκτες από πέρυσι με σημαντικότερο τον Μαλακάι Φλίν. Τούτος γέλασε όταν έγινε ερώτηση περί ενδιαφέροντος από Ελλάδα. Αντικειμενικά, ήδη είχε αποφασίσει για το μέλλον του αλλά ένα ανοιχτό παραθυράκι άφησε καταθέτοντας τη λατρεία του για το περιβάλλον του ελληνικού μπάσκετ. Κυρίως όμως η τουρκική ομάδα πρόσθεσε παίκτες επιπέδου Euroleague, σαν τον Μάικ, τον Ίνγκλις αλλά και τον Μορίς Ριντ. Πίεση στην μπάλα και ηγετική προσωπικότητα όταν χρειάζεται. Άποντος ο Μάικ στο πρώτο ημίχρονο αλλά έβαλε όλα τα ελεύθερα τρίποντα στο δεύτερο. «Euroleague my friend», που θα έλεγε και οι Ομπράντοβιτς.

Εστιάζοντας στον Άρη, το ξαναγράφω, είναι πολύ καλύτερος απ' ότι περίμενα. Κρίνοντας από τη μέθοδο δημιουργίας από μηδενική βάση, την κουτσουρεμένη προετοιμασία και τα προβλήματα τραυματισμών με τα οποία χρειάστηκε να ζήσει στη διάρκεια αυτής. Εικάζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπαχτσέσεχιρ αντιλήφθηκαν όλοι γιατί Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης επέμεναν για την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς. Το «κουμάντο» του Σέρβου – με τον Νένο Ντιμιτρίγεβιτς στον πάγκο και απόντος του Ματ Μόργκαν – δεν θα γύριζε το ματς στην πρώτη περίοδο.

Προσωπικά, αυτό είναι το συμπέρασμα μου από τους δύο αγώνες με Ερυθρό Αστέρα και Μπαχτσέσεχιρ. Δεύτερο συμπέρασμα: Ο Κεμ Μπιρτς ήταν ανεβασμένος. Κάθε hedge out του στην πρώτη περίοδο ήταν καταστροφικό για το play της τουρκικής ομάδας. Αρκετά χρόνια, ο Αμερικανός βγάζει «μεροκάματο» με τον ρόλο του σέντερ των 16-17 λεπτών συμμετοχής. Αυτόν θα έχει και στον Άρη. Και περιμένουμε να δούμε την επίδραση του Άνταμ Μοκόκα στο γκρουπ. Ο Γάλλος ήταν εκτός για δύο μήνες. Η δική του (ουσιαστική) ένταξη θα αλλάξει πολλά στη λειτουργία της ομάδας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Μήτρου Λονγκ ήταν η αποκάλυψη των τελευταίων αγώνων επειδή αποφάσισε να προσαρμόσει τον εαυτό του στα θέλω του τεχνικού επιτελείου. Ο Ρόμπινσον Ερλ είναι άλλη κλάση και ο Ι Τζέι Λιντέλ έχει μεγαλύτερη επίδραση απ' όση περίμενα. Το ίδιο και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Κύριο συμπέρασμα είναι όμως η αύρα του κόσμου. Έχει δημιουργηθεί τρομερή σύνδεση του κόσμου με την ομάδα. Την απορρόφησε κάθε κύτταρο όλων όσοι βρέθηκαν στο Ιβανώφειο. Αυτή θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να μην κινδυνέψει στα αρνητικά αποτελέσματα που βρίσκουν κάθε ομάδα στη διάρκεια της χρονιάς. Ο κόσμος πρέπει να κρίνει βάσει της πραγματικότητας και της εποχής. Οι φιλοδοξίες του είναι όμοιες με αυτές όσων των εκπροσωπούν. «Relax» λοιπόν, στις 23 του Σεπτέμβρη είμαστε.