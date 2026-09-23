Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε βίντεο από το τελευταίο τεστ προετοιμασίας στην ήττα από την Μπαχτσέσεχιρ στο Ιβανώφειο.

Οι επίσημες υποχρεώσεις των «κίτρινων» αρχίζουν την ερχόμενη εβδομάδα με την πρεμιέρα στο Eurocup απέναντι στη ΛεΜαν στη Γαλλία. Μετά την ήττα από την Μπαχτσέσεχιρ στο Ιβανώφειο, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για πράγματα που θέλει να βελτιώσει στο διάστημα της μιας εβδομάδας που μεσολαβεί όπως και για την ενσωμάτωση παικτών που έχασαν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας όπως ο Άνταμ Μοκόκα αλλά και ο Στέφαν Γιόβιτς.