Άρης: Τέσσερα «sold out» γι’ αρχή…
Η «κάψα» των φιλάθλων του Άρη φαίνεται μέσα από τα τέσσερα sold out που ήδη έγιναν, λίγες ώρες μετά την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων του Eurocup αλλά και των αντίστοιχων του πρώτου γύρου της Basketleague. Σε λιγότερο από τρεις ώρες, ήδη σημειώθηκαν sold out στα παιχνίδια με Μπούργος, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Μάλιστα, ο μέσος όρος αναμονής για την αγορά ενός εισιτηρίου άγγιξε τη μία ώρα, γεγονός το οποίος δεν πτόησε τους φίλους της ομάδας. Προϊόντος του χρόνου, είναι δεδομένο ότι θα σημειωθούν κι άλλα sold out, στους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες.
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