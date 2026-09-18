Καλάθης: «Η Παρτίζαν εξαφανίστηκε από τις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι ενθουσιασμένος στον ΠΑΟΚ»

Ο Νικ Καλάθης στάθηκε στην Παρτίζαν και τις διαπραγματεύσεις με τους Σέρβους, ενώ έδειξε τη χαρά του που αγωνίζεται πλέον στον ΠΑΟΚ.

Με τον Φόστερ να εκτελεί για τρεις στη λήξη και τον Όσμαν να σταματά στους 27 πόντους, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 100-99 την Παρτιζάν και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Νικ Καλάθης μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και αναφέρθηκε στην περίοδο των διαπραγματεύσεων με την Παρτίζαν, αναφέροντας πως τότε εξαφανίστηκαν λίγο οι Σέρβοι, ενώ μίλησε για τον ενθουσιασμό του για τον ΠΑΟΚ.

«Ήθελα να μείνω, 100%. Αλλά δεν ήθελαν κατά την περίοδο που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι τότε εξαφανίστηκαν λίγο. Αλλά δεν υπάρχει θυμός. Είναι κάτι μεγάλο και ευλογία για μένα που είχα την ευκαιρία να παίξω για την Παρτιζάν και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ.

Η Παρτιζάν θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Αυτοί οι τύποι ήταν σπουδαίοι. Οι οπαδοί είναι καταπληκτικοί από τότε που ήρθα εκεί και δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω αρκετά», τόνισε.

Για τον ΠΑΟΚ είπε: «Όταν χτίζεις ένα τέτοιο ρόστερ, έχεις την πίεση να κερδίσεις το πρωτάθλημα, φυσικά. Αλλά για εμάς θα είναι ένα βήμα τη φορά. Δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί ακόμα. Ο Τσέντι και εγώ ήρθαμε αργότερα επειδή ήμασταν στην εθνική ομάδα. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορετικά πράγματα και μου αρέσει η εμφάνισή μας. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο ρόστερ και πολλές δυνατότητες να γίνουμε καλοί».