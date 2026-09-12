Ο Νάσος Μπαζίνας πήρε μια άτυπη... εκδίκηση από τον προπονητή του Αντρέα Τρινκιέρι, κάνοντάς του τη ζωή... δύσκολη στη διάρκεια της προπόνησης του ΠΑΟΚ στο Μιλάνο.

Η... εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο! Ο Νάσος Μπαζίνας έκανε το δικό του... καψόνι στον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Δικεφάλου του Βορρά στην Ιταλία.

Ο έμπειρος τεχνικός των Θεσσαλονικέων πιστεύει στις δυνατότητες του άλλοτε παίκτη του Προμηθέα αλλά έχει φροντίσει να τον... τεστάρει, ούτως ώστε να τον κάνει ακόμα καλύτερο. Στον απόηχο του φιλικού ματς με την Ούντινε, ο κόουτς των ασπρόμαυρων δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα των παίκτη του και είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, «Δεν ξέρω αν θα ξαναδείτε τον Μπαζίνα». Ο άλλοτε τεχνικός της Ζάλγκιρις, μεταξύ άλλων, σε μετέπειτα δηλώσεις του είχε πει συγκεκριμένα, «Για να σας πω την αλήθεια, τώρα τον προκαλώ. Γιατί πιστεύω πολύ σε εκείνον».

Ο 23χρονος γκαρντ τη... φύλαγε στον Ιταλό προπονητή και ύστερα από βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, πήρε τελικά τη δική του... εκδίκηση.

Στο βίντεο, μετά από εύστοχη βολή του Μπαζίνα, ο Αντρέα Τρινκιέρι κλήθηκε να τρέξει το γήπεδο πάνω-κάτω, με τον 23χρονο να φωνάζει χαρακτηριστικά «go, go, go», ζητώντας του να ανεβάσει ρυθμό. Στο… καψόνι συμμετείχαν και οι συνεργάτες του Ιταλού τεχνικού.

Δείτε το σχετικό βίντεο: