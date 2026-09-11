Βασίλης Σπανούλης και Νίκος Ζήσης βραβεύτηκαν πριν το τζάμπολ στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής στο Eurobasket.

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι (11/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

To σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα τεστάρει τις δυνάμεις της κόντρα σε μια ομάδα της EuroLeague σε μια πολύ απαιτητική αποστολή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι διοργανωτές βράβευσαν τόσο τον Βασίλη Σπανούλη όσο και τον Νίκο Ζήση για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket του 2025, εκεί όπου η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.