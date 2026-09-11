Ανανεωμένο «PAOK Sports Arena»... loading (vid)
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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχωράει σε διάφορες εργασίες για τη βελτίωση των συνθηκών στο γήπεδο και μοιράστηκε ένα ξεχωριστό βίντεο.
Η ομάδα «χτίζεται» στην Ιταλία αυτό το διάστημα και ετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό με την Αρμάνι Μιλάνο (19:00) στη Μπιέλα, παράλληλα όμως για τον ΠΑΟΚ, «τρέχει» τόσο το προπονητικό κέντρο όσο και οι εργασίες στο γήπεδο.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media από όσα γίνονται στο «PAOK Sports Arena», το οποίο... αλλάζει όψη. Δείτε το σχετικό βίντεο:
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