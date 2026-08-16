Η Κάντας Πάρκερ, ο Ντοκ Ρίβερς και ο Μάικ Ντ'Αντόνι μπήκαν στο θρυλικό Hall of Fame. Συγκίνησαν οι Ρίβερς και Πάρκερ με τον λόγο τους.

Άλλοι τρεις σπουδαίοι άνθρωποι του μπάσκετ έγραψαν με «χρυσά γράμματα» το όνομά τους στο Hall of Fame! Οι Κάντας Πάρκερ, Ντοκ Ρίβερς και Μάικ Ντ'Αντόνι ανήκουν και με τη... βούλα στο «πάνθεον» του αθλήματος.

Η Πάρκερ είναι μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία του WNBA, ούσα η μοναδική που κατέκτησε το πρωτάθλημα αγωνιζόμενη σε τρεις διαφορετικές ομάδες. Ακόμη είναι η μια από τις δύο παίκτριες που αναδείχθηκαν MVP και Rookie της χρονιάς την ίδια σεζόν (2008). Μιλώντας κατά τη διάρκεια της βράβευσής της... συγκίνησε.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Καθώς ανέβηκα πάνω στο τραπέζι της γραμματείας και αγκάλιασαν εκείνη την μπάλα του αγώνα, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Κόμπι Μπράιαντ, συνειδητοποίησα ότι έκανα ένα πλήρη κύλο σε αυτή τη ζωή. Το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα και ήξερα ότι πλησιάζω στην γραμμή του τερματισμού, αλλά πραγματικά κανείς δεν είναι ποτέ έτοιμος για αυτό. Πλήρης κύκλος. Μπήκα ως rookie με την Λίσα Λέσλι να δείχνει το μεγαλείο της και είχαν την ευκαιρία να δώσω την σκυτάλη σε μία GOAT, την Έιτζα Γουίλσον καθώς έφευγα».

"Full circle. I came in as a rookie with Lisa Leslie and her greatness. ... And I got to pass the torch to a GOAT in A'ja Wilson on the way out."



—Candace Parker 🔥💪 pic.twitter.com/t7uLX6SDPs — ESPN (@espn) August 16, 2026

Ο πολύπειρος κόουτς Ντοκ Ρίβερς κατέκτησε το δαχτυλίδι το 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς των Πολ Πιρς, Ρέι Άλεν και Κέβιν Γκαρνέτ, στους οποίους έκανε ειδική μνεία κατά τη διάρκεια της βράβευσής του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν κερδίζεις έναν τίτλο, είναι σαν να κάνεις μετάγγιση αίματος. Εσείς οι τρεις θα είστε δεμένοι για το υπόλοιπο της ζωής σας, πραγματικά. Και θέλω να το ακούσετε αυτό και να το καταλάβετε».

Η Έλενα Ντέλε Ντον, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Γυναικών των ΗΠΑ του 1996, ο Μάικ Φιου, ο Τζόε Κρόφορντ και η Τσιμίκα Χόλντσκλο ακολούθησαν τους υπόλοιπους θρύλους της καλαθοσφαίρισης στο Hall of Fame.