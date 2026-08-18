Μετά την θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει έναν διαφορετικό ρόλο στην BC Ρόμα, την ομάδα που βρίσκεται υπό την διοικητική καθοδήγηση του Λούκα Ντόντσιτς!

Η νεοσύστατη ομάδα της Ρόμα θα πάρει μέρος τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα όσο και στο Eurocup, αντιμετωπίζοντας μάλιστα, τον ΠΑΟΚ στον Δ' όμιλο της διοργάνωσης.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα έχει τον ρόλο του Ειδικού Συμβούλου Μπασκετικής Στρατηγικής και θα προσφέρει την τεχνογνωσία του όσον αφορά την αθλητική και τεχνική ανάπτυξη του συλλόγου. Ο ρόλος του θα είναι καθαρά συμβουλευτικός, καθώς ο Αλεσάντρο Μάγκρο διατηρεί την πλήρη ευθύνη της πρώτης ομάδας και της καθημερινής της λειτουργίας.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να συνεισφέρω σε ένα εγχείρημα που δεν εστιάζει μόνο στην ομάδα, αλλά και στην ανάπτυξη μιας ευρύτερης μπασκετικής κουλτούρας. Ο ρόλος μου θα είναι να προσφέρω την εμπειρία και την τεχνογνωσία μου στη BC Roma, συμβάλλοντας στον διάλογο για τις στρατηγικές ανάπτυξης των προπονητών, των ακαδημιών και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου βάθος χρόνου. Ο Αλεσάντρο Μάγκρο και το επιτελείο του θα έχουν φυσικά την πλήρη ευθύνη της ομάδας. Η δική μου συνεισφορά θα είναι αποκλειστικά συμβουλευτική, στο πλαίσιο ενός project που κοιτάζει το μέλλον» ανέφερε ο 65χρονος τεχνικός και συνέχισε:

«Είμαι και παραμένω προπονητής, και αυτή συνεχίζει να είναι η επαγγελματική μου πορεία. Σε αυτή τη φάση, αποφάσισα να αφιερώσω μέρος του χρόνου μου σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία προσεγγίζω με ενθουσιασμό, επίσης λόγω των σχέσεων φιλίας, σεβασμού και εμπιστοσύνης που με συνδέουν εδώ και πολλά χρόνια με ορισμένα από τα άτομα που εμπλέκονται».