ΠΑΟΚ: Το δώρο του Τσιάρα στον Πρόεδρο της Ούντινε
Κατά την παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ιταλία για το τουρνουά «Memorial Pajetta», ο Γενικός Διευθυντής του συλλόγου, Γιώργος Τσιάρας, έκανε δώρο στον Πρόεδρο της Ούντινε.
Συγκεκριμένα ο Τσιάρας, παρέδωσε μια φανέλα και ένα λάβαρο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ στον Αλεσάντρο Πεντόνε.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:
«Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τσιάρας, δώρισε στον πρόεδρο της Ούντινε, Αλεσάντρο Πεντόνε, μια φανέλα της ομάδας του ΠΑΟΚ και το αναμνηστικό λάβαρο για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ευχαριστούμε, Ούντινε!»
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