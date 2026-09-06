Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, αναφέρθηκε στα γήπεδα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μίλησε για τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε για την Τούμπα, την παρέμβαση που έχει κάνει στο Αλεξάνδρειο, ενώ αναφέρθηκε και στο Καυτανζόγλειο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα κάτι καινούργιο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή, δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε ότι έχει γίνει και με άλλες ομάδες στην Αθήνα. Θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να υλοποιήσουμε .

Θέλω να θυμίσω στους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάναμε στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον και τη δυνατότητα να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον, το προπονητήριο που εξήγγειλα και θα γίνει εδώ στην περιοχή πέριξ της ΔΕΘ, στο μικρό πάρκο, το οποίο επίσης θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε.

Και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καυτανζογλείου, 11.5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει συντηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοαφαρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο, υπάρχουν τέτοιες ιδέες, αλλά δεν έχουν ωριμάσει ακόμα ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό το υφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να τι επιταχύνουμε ως σχέδιο».