Ούντινε - ΠΑΟΚ 71-89: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Ούντινε στην Ιταλία.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Ούντινε με 89-71 στο πρώτο φιλικό με την παρουσία του Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη.
Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Αλεξάντερ πέτυχε 14 πόνους.
Δείτε τα highlights του αγώνα:
@Photo credits: x_paokbc
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