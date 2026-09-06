Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ επί της Ούντινε στην Ιταλία.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Ούντινε με 89-71 στο πρώτο φιλικό με την παρουσία του Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη.

Ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Αλεξάντερ πέτυχε 14 πόνους.