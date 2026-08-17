Άλεξ Δούκας: Από το NBA στη Βουλγαρία ο 25χρονος Αυστραλός
Από την Αμερική στη Βουλγαρία και το EuroCup ο Άλεξ Δούκας! Ο Αυστραλός διεθνής με ελληνικές ρίζες θα βρεθεί ως αντίπαλος στον δρόμο του ΠΑΟΚ την ερχόμενη σεζόν (2026-27), όπου ο Δικέφαλος του Βορρά είναι εκ των φαβορί της διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για τη χρονιά που έπεται. Από το 2019-2024 αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Μέρις και ανδρώθηκε μπασκετικά στην Αυστραλία.
Έπειτα μετακόμισε στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους κατέκτησε το δαχτυλίδι το 2025. Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε με τους Μπρισμπέιν Μπούλετς, όπου είχε 8.5 πόντους και 2.5 ριμπάουντ κατά μ.ό σε 23.4 λεπτά ανά αγώνα.
Free gent Alex Ducas has signed with BC Balkan Botevgrad in Bulgaria.— Pleb (@NBLPleb) August 17, 2026
Ducas played 30 games for the Bullets, averaging:
23.4 MPG | 8.5 PPG | 2.5 RPG | 35.7% FG
He joins David Okwera on the roster.
(Shoutout to @mnrobinson30 for the heads up)#NBL #NBL27 pic.twitter.com/8GcfK8Tm7a
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