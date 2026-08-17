Άλεξ Δούκας: Από το NBA στη Βουλγαρία ο 25χρονος Αυστραλός

Γιώργος Σακελλάρης
Άλεξ Δούκας: Από το NBA στη Βουλγαρία ο 25χρονος Αυστραλός

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Ο 25χρονος Αυστραλός Άλεξ Δούκας (2.01μ.) είναι ο νέος παίκτης της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο EuroCup.

Από την Αμερική στη Βουλγαρία και το EuroCup ο Άλεξ Δούκας! Ο Αυστραλός διεθνής με ελληνικές ρίζες θα βρεθεί ως αντίπαλος στον δρόμο του ΠΑΟΚ την ερχόμενη σεζόν (2026-27), όπου ο Δικέφαλος του Βορρά είναι εκ των φαβορί της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για τη χρονιά που έπεται. Από το 2019-2024 αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Μέρις και ανδρώθηκε μπασκετικά στην Αυστραλία.

Έπειτα μετακόμισε στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τους οποίους κατέκτησε το δαχτυλίδι το 2025. Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε με τους Μπρισμπέιν Μπούλετς, όπου είχε 8.5 πόντους και 2.5 ριμπάουντ κατά μ.ό σε 23.4 λεπτά ανά αγώνα.

@Photo credits: FIBA.BASKETBALL ΑUSTRALIA
     

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