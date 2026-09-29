Στις 29 Σεπτεμβρίου 1988 γεννήθηκε ο Κέβιν Ντουράντ, ο θρύλος του NBA και ο πρώτος σκόρερ της Team USA στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

29 Σεπτεμβρίου 1988, Μέριλαντ, ΗΠΑ! Βλέπει το πρώτο φως της ημέρας ο Κέβιν Ντουράντ, ο εν ενεργεία θρυλικός παίκτης του NBA και πρώτος σκόρερ της Team USA σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένας «clutch player», ένας φονικός σουτέρ ενστίκτου, που συνεχίζει να αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο άθλημα με επιβλητικό τρόπο.

Happy 38th, KD! 🎂🏀 From 4 scoring titles to 2 NBA championships and 14 All-Star selections, Kevin Durant has been buckets since day one. Here’s to another year of greatness! 🔥🎉 👉 https://t.co/px2EsD3tJc 🎈 pic.twitter.com/fAueIVaGyL September 29, 2026

Από μικρή ηλικία το ταλέντο του στη «σπυριάρα» ήταν έκδηλο και αξίζει να σημειωθεί πως από το Λύκειο του Μέριλαντ (National Christian Academy, Ουάσιγκτον) πήγε στο πανεπιστήμιο του Όστιν (Τέξας) και από εκεί επιλέχθηκε στο Νο2 του Draft 2007 από τους Σιάτλ Σούπερσονικς (σημερινοί Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), χωρίς να αγωνιστεί σε άλλο επαγγελματικό πρωτάθλημα πριν το NBA.

Τα πρώτα βήματα στους Σόνικς και η καθιέρωση στους Θάντερ

Τη σεζόν 2007-08 ο «KD» συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα των Rookies του NBA, καταγράφοντας 20.3 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.0 κλέψιμο κατά μ.ό. Πολύ γρήγορα έδειξε τα διαπιστευτήριά του και σύντομα έγινε ένας αστέρας της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη με απίστευτη έφεση στο σκοράρισμα -κατά κόρον από μακρινή απόσταση- και ασύλληπτη μηχανική στο σουτ.

Οι Σιάτλ Σούπερσονικς έπαψαν να υφίστανται και πλέον ο Ντουράντ έγινε ο ηγέτης των νεοσύστατων -τότε- Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2008-09). Στην πόλη έμεινε για 8 σεζόν στις οποίες μεγαλούργησε, αγαπήθηκε, πέτυχε πολλά, εξελίχθηκε και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πλανήτη. Η καταπληκτική τριάδα Ντουράντ, Χάρντεν, Ουέστμπρουκ έφτασε στους τελικούς του NBA τη σεζόν 2011-12 αλλά έπεσε πάνω στους «Big-3» των Μαϊάμι Χιτ (ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ, Κρις Μπος) και ηττήθηκε με 4-1 στη σειρά.

Η εκτόξευση και το MVP

Την αγωνιστική περίοδο 2013-14, ο Κέβιν Ντουράντ ήταν εξωπραγματικός φτάνοντας στο πολυπόθητο βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της λίγκας (MVP). Με 32.0 πόντους μ.ό, 7.4 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ και 1.3 κλεψίματα έσπασε όλα τα κοντέρ, κάνοντας μυθικά πράγματα στο παρκέ. Αυτό που του έλειπε ήταν το δαχτυλίδι και θα το κέρδιζε σε... άλλες πολιτείες!

Το πικρό αντίο και το back to back με τον... άσπονδο εχθρό

Τη σεζόν 2016-17 ο Κέβιν Ντουράντ άφησε την Οκλαχόμα για το Γκόλντεν Στέιτ, σε μια κίνηση που τάραξε τα... νερά του NBA και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εναντίον του. Θάντερ και Γουόριορς ήταν εκείνα τα χρόνια οι μεγαλύτερες δυνάμεις της Δύσης και δύο «άσπονδοι εχθροί». Ο «KD» κατηγορήθηκε από πολλούς ως «προδότης», που άφησε την ομάδα της καρδιάς του και πήγε για το εύκολο πρωτάθλημα στο αντίπαλο δέος.

Ο Ντουράντ είχε ξεκαθαρίσει πως θέλει το... δαχτυλίδι και πήγε στην κατάλληλη ομάδα γι' αυτό. Το Γκόλντεν Στέιτ των Κάρι, Τόμπσον και Γκριν είχε ήδη κατακτήσει τον τίτλο το 2015 και το 2016 ηττήθηκε στους τελικούς από τους Καβαλίερς του «Βασιλιά» ΛεΜπρόν. Μαζί με τον «KD» δημιούργησαν μια διαστημική τετράδα, που έκανε το back to back τις σεζόν 2016-17 και 2017-18, έχοντας ως MVP των τελικών τον «προδότη» που πέτυχε τον στόχο του με μεγαλειώδη τρόπο.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους ασύλληπτους Γουόριορς και ηττήθηκαν και τις δύο χρονιές στους τελικούς της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Ο τραυματισμός, η περιπλάνηση σε άλλες ομάδες της λίγκας και ο ρέκορντμαν με τις USA

Ο 38χρονος -πλέον- παίκτης των Χιούστον Ρόκετς έχει γράψει για τα... καλά το όνομά του στην ιστορία της Team USA. Είναι ο πρώτος σκόρερ σε Ολυμπιακούς Αγώνες με 518 πόντους, ξεπερνώντας τη Λίζα Λέσλι (488) και Καρμέλο Άντονι (336). Είναι ο μοναδικός άνδρας που έχει κατακτήσει τέσσερα χρυσά μετάλλια με την «Αστερόεσσα» στο στήθος, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της υφηλίου (2012, 2016, 2020, 2024) ενώ έχει επίσης αναδειχθεί και Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τις ΗΠΑ, το 2010.

Μελανή σελίδα της σταδιοδρομίας του, η σεζόν 2019-20, στην οποία εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα έμεινε εκτός γηπέδων και ουσιαστικά εκείνη η χρονιά ήταν και το «κύκνειο άσμα» του στο Γκόλντεν Στέιτ. Από την αγωνιστική περίοδο 2020-21 που επέστρεψε στη δράση έχει φορέσει τις φανέλες των Μπρούκλιν Νετς, Φοίνιξ Σανς, ενώ μέχρι σήμερα αποτελεί μέλος των Ρόκετς και συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ξέχωρα από τα δύο πρωταθλήματα, τον τίτλο του MVP, των δύο MVPs των τελικών και τα τεράστια κατορθώματα με τις ΗΠΑ, στα υπόλοιπα «ανδραγαθήματα» της καριέρας του, είναι 16 φορές All-Star, Rookie της σεζόν 2007-08, τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (2010, 2011, 2012, 2014), 12 φορές μέλος της καλύτερης ομάδας της λίγκας και μέλος της ομάδας για την 75η επέτειο του NBA (2021). Έχει ξεπεράσει τους 30.000 πόντους και στα 38 του συνεχίζει ακάθεκτος να γράφει με χρυσά γράμματα το όνομά του στο «Πάνθεον» του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στη Γη.