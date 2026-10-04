Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να δικαιολογήσει πολλά από τα… στατιστικά στοιχεία της ήττας από την Καρδίτσα, όχι όμως τη νοοτροπία που χαρακτήρισε τον Άρη.

Η δεύτερη ματιά στο ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Basket League οδηγεί σε επιπλέον συμπεράσματα σχετικά με αυτά που ενόχλησαν τον 44χρονο τεχνικό. Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε στατιστικούς τομείς πέραν των 21 λαθών και της σημείωσης ότι στα 15 εξ΄ αυτών, δόθηκε η μπάλα στα χέρια αντιπάλων. Δεν είπε το παραμικρό για το πενιχρό ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς, ούτε επίσης για την απελπιστική αστοχία από μακρινή απόσταση.

Ο προπονητής του Άρη εστίασε στο ζήτημα της νοοτροπίας, της ψυχοσύνθεσης του καθενός και της πίεσης που σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί ελαφρυντικό, προφανώς δεν αποτελεί και δικαιολογία. Γιατί πολύ απλά, ο ίδιος έχει μάθει να λειτουργεί υπό το καθεστώς έντονης πίεσης, έχει αφιερώσει μπόλικες ώρες στη μετάδοση του τρόπου «χρησιμοποίησής της» και δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ποτέ αυτό το επιχείρημα. Εξάλλου, αυτό που ενόχλησε περισσότερο τον Βασίλη Σπανούλη ήταν ο φόβος που διέκρινε σε πολλά βλέμματα παράλληλα της απροθυμίας ανάληψης μιας πρωτοβουλίας ή της ευθύνης ενός σουτ.

Πολύ περισσότερο όμως, το λεγόμενο μπασκετικό «ξύλο». Δηλαδή, η δύναμη που όφειλαν να είχαν βάλει – όσοι αγωνίστηκαν – στην προσωπική μονομαχία και δεν το έκαναν. Από τον τρόπο αντιμετώπισης ενός pick n’ roll στην άμυνα ή την ταχύτητα στις αλλαγές έως το σθένος που χρειάζεται όταν είσαι γκαρντ και οφείλεις να δημιουργήσεις για τους άλλους «φτιάχνοντας ένα play για την ομάδα σου.

Η κακή νοοτροπία ήταν αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο και δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι έβαλε στην ίδια γραμμή την εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων του Άρη. Χθες (3/10) στο κλειστό της Καρδίτσας βρέθηκαν περί των 2.000 φίλων της ομάδας. Ένας μεγάλος όγκος ήταν πίσω από τον πάγκο των «κίτρινων», άλλοι προτίμησαν τα υψηλά διαζώματα ή θέσεις που ήταν πιο μακριά. Για τον Θεσσαλό προπονητή, δεν δικαιολογείται αυτή η εμφάνιση, ειδικά όταν ο κόσμος ξοδεύει χρήματα για τη μετάβασή του σε μια πόλη απόστασης 210χλμ., για την αγορά εισιτηρίου και γενικώς, αφιερώνοντας όλη την ημέρα του για την ομάδα του. Γι’ αυτόν τον λόγο είπε πολλές φορές για πράγματα ανεπίτρεπτα τα οποία δεν ταιριάζουν στην κοσμοθεωρία του.

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα του στη συνέντευξη Τύπου αλλά και κατά την αποχώρηση της αποστολής έδειξε ότι αυτό που έγινε στην Καρδίτσα θα χρησιμοποιηθεί καταλλήλως. Η εικόνα δεν διαγράφεται, ούτε η ήττα, ομοίως και οι εντυπώσεις. Τα λόγια του στην απολογιστική συνέντευξη ήταν ξεκάθαρα. Άπαντες έχουν την ευθύνη αφομοίωσης και εξωτερίκευσης της νοοτροπίας που απαιτείται να έχει μια ομάδα η οποία θέλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.