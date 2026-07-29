Σε διαδικασία τελικών συζητήσεων βρίσκονται Άρης, Αμίν Νούα και Ουνικάχα Μάλαγα για την παραχώρηση του Γάλλου φόργουορντ ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

Οι προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ της Ουνικάχα Μάλαγα και του Αμίν Νούα αποκαλύφθηκαν χθες (28/7) από ισπανικό δημοσίευμα και κατ’ επέκταση, η σοβαρή πιθανότητα μετακόμισης του Γάλλου φόργουορντ στην Ισπανία. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο 28χρονος Γάλλος – καθώς υποχώρησε αρκετά στην ιεραρχία των φόργουορντ και δεν θα έχει τον περσινό αγωνιστικό ρόλο – έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τους «κίτρινους», μένει όμως να φανεί ο τρόπος. Αν δηλαδή θα πρόκειται για αποδέσμευσή ή παραχώρηση υπό τη μορφή δανεισμού.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Αμίν Νούα θέλει να αποδεσμευτεί από τον Άρη καθώς οι Θεσσαλονικείς – και στο προηγούμενο διάστημα – αναζήτησαν τρόπο παραχώρησής του υπό τη μορφή δανεισμού ούτως ώστε να διατηρήσουν τα δικαιώματά του στο τέλος της ερχόμενης σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη υπάρχει τόσο το καλοκαίρι του 2027 όσο και του 2028 ενώ η αντίστοιχη φετινή εξέπνευσε στις 15 του περασμένου Ιούλη.

Αν θα υπάρξει αποδέσμευση ή παραχώρηση, θα φανεί μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ των τριών πλευρών καθώς η Ουνικάχα Μάλαγα επιθυμεί να τον αποκτήσει ως ελεύθερο αλλά δεν καλύπτει το σύνολο των απολαβών του παίκτη της επόμενης σεζόν. Ο δε Άρης, στο προηγούμενο διάστημα, είχε εμφανιστεί διατεθειμένος να καλύψει μέρος του συμβολαίου αλλά υπό την προϋπόθεση διατήρησης των δικαιωμάτων του. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο Αμίν Νούα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη της εβδομάδας όπου και θα ξεκαθαρίσει το θέμα.

Το δε θέμα του Νούα δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο του Θανάση Αντετοκούνμπο υπό την έννοια ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν αποφασίσει από καιρό να αποκτήσουν τον διεθνή φόργουορντ κι αυτή η επιλογή δεν μπήκε ποτέ στη ζυγαριά με την υπόθεση του Γάλλου. Τα δεδομένα στο ζήτημα του τελευταίου άλλαξαν από την ημέρα που ο Άρης αποφάσισε να αποκτήσει τους Ι Τζέι Λίντελ και Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ.