Ο Τσέντι Όσμαν προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, καθώς έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα σε έναν φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα.

Ο απόλυτος χαμός έγινε στην «PAOK Sports Arena» το απόγευμα της Δευτέρας (20/07). Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έδωσαν βροντερό παρών, καθώς πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Τούρκος φόργουορντ, μετά την παρουσίασή του και τις δηλώσεις στις οποίες προχώρησε, πήρε μερικές μπάλες να τις υπογράψει και να τις δώσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν, προχώρησε σε μία καταπληκτική κίνηση, καθώς πήγε και έδωσε μία εξ αυτών, στον γνωστό φίλο της ομάδας, τον Γιαννάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του.

Ο 31χρονος καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους, μετά από αυτή τη σπουδαία ενέργεια.