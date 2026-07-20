Όσμαν: Έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα στον Γιαννάκη
Ο απόλυτος χαμός έγινε στην «PAOK Sports Arena» το απόγευμα της Δευτέρας (20/07). Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έδωσαν βροντερό παρών, καθώς πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Τούρκος φόργουορντ, μετά την παρουσίασή του και τις δηλώσεις στις οποίες προχώρησε, πήρε μερικές μπάλες να τις υπογράψει και να τις δώσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν, προχώρησε σε μία καταπληκτική κίνηση, καθώς πήγε και έδωσε μία εξ αυτών, στον γνωστό φίλο της ομάδας, τον Γιαννάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του.
Ο 31χρονος καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους, μετά από αυτή τη σπουδαία ενέργεια.
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