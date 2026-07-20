ΠΑΟΚ: Αποθέωση για τον Τσέντι Όσμαν
Σε ρυθμούς... Τσέντι Όσμαν κινούνται στον ΠΑΟΚ, με τον ταλαντούχο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο για τρία χρόνια. Μία πολύ μεγάλη κίνηση από τον «δικέφαλο του βορρά», που δείχνει και τις προθέσεις της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Ο Όσμαν τη Δευτέρα (20/07) βρέθηκε στην «PAOK Sports Arena» για την επίσημη παρουσίασή του στην ομάδα. Με το που πάτησε παρκέ, έγινε ένας... χαμός, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να τον αποθεώνουν και να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.
Εκείνος, ήταν χαμογελαστός και φαινόταν απόλυτα περήφανος, που είδε τόσο κόσμο να τον περιμένει.
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