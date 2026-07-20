Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τον Τέλη Μυστακίδη κατά την είσοδό του στο γήπεδο για την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα. Ο λόγος φυσικά για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε με τους Θεσσαλονικείς και θα φοράει τα «ασπρόμαυρα» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τη Δευτέρα (20/07), είχε οριστεί η παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ στην «PAOK Sports Arena». Εκεί βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης.

Ο ίδιος, αποθεώθηκε από τον κόσμο, με τους φιλάθλους να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, ενώ εκείνος τους υποκλίθηκε.