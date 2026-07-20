ΠΑΟΚ: Αποθέωση των φίλων της ομάδας για τον Μυστακίδη
Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφή, που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα. Ο λόγος φυσικά για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε με τους Θεσσαλονικείς και θα φοράει τα «ασπρόμαυρα» για τα επόμενα τρία χρόνια.
Τη Δευτέρα (20/07), είχε οριστεί η παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ στην «PAOK Sports Arena». Εκεί βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης.
Ο ίδιος, αποθεώθηκε από τον κόσμο, με τους φιλάθλους να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του, ενώ εκείνος τους υποκλίθηκε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.