Το Περιστέρι ετοιμάζεται για το πρώτο φιλικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι ομάδες της Stoiximan GBL έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν. Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ που θα έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα παίξουν αντιμέτωποι στο Μέτσοβο, σε φιλικό αγώνα (29/08, 13:00).

Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό που θα δώσει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ενώ θα είναι το δεύτερο για τον «δικέφαλο του βορρά».

Η ενημέρωση του Περιστερίου

«Το πρώτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας δίνει το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8, 13:00) το Περιστέρι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έπειτα από τις πρώτες ημέρες των δυνατών προπονήσεων θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι σ’ έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, για την πορεία της προετοιμασίας και της αφομοίωσης της φιλοσοφίας του.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο και στη συνέχεια θα επιστρέψουν το βράδυ του Σαββάτου (29/8) στην Αθήνα για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».