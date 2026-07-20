ΠΑΟΚ: Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένουν τον Τσέντι Όσμαν
Σε μία πολύ μεγάλη και σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» απέκτησε έναν από τους κορυφαίους small forward της Ευρώπης, τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετά από μία διετία, αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.
Το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) θα γίνει η παρουσίαση του Όσμαν στην «PAOK Sports Arena». Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν βρεθεί στο γήπεδο και έχουν δημιουργήσει μία τρομερή ατμόσφαιρα, δείγμα του πόσο ενθουσιασμένοι είναι για αυτή τη μεταγραφή.
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