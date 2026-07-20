Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προετοιμάζει τους φίλους της ομάδας για την παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ένα πραγματικό μεταγραφικό «μπαμ», καθώς απέκτησε έναν παίκτη που ξεχώριζε με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τη Stoiximan GBL. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο ο Όσμαν, παίζει σκάκι και εκείνη την ώρα μιλάει με κάποιον στο τηλέφωνο. Ο Τούρκος φόργουορντ είπε: «Παρακαλώ.. Περίμενα το τηλεφώνημα σου. Μία κίνηση έμεινε» και αμέσως σηκώθηκε από το τραπέζι και αποχώρησε, δείγμα του ότι ετοιμάζεται για την παρουσίασή του.