ΠΑΟΚ: Ο Όσμαν παίζει σκάκι και ετοιμάζεται για την παρουσίασή του
Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ένα πραγματικό μεταγραφικό «μπαμ», καθώς απέκτησε έναν παίκτη που ξεχώριζε με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τη Stoiximan GBL. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο ο Όσμαν, παίζει σκάκι και εκείνη την ώρα μιλάει με κάποιον στο τηλέφωνο. Ο Τούρκος φόργουορντ είπε: «Παρακαλώ.. Περίμενα το τηλεφώνημα σου. Μία κίνηση έμεινε» και αμέσως σηκώθηκε από το τραπέζι και αποχώρησε, δείγμα του ότι ετοιμάζεται για την παρουσίασή του.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
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