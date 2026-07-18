Ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτέλεσε παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ήδη αποτελεί διακαή πόθο ομάδας... έκπληξη από την Ιταλία.

Ο έμπειρος τεχνικός αναζητά τον επόμενο σταθμό της προπονητική του καριέρας μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως ανέφερε η «Corriere dello Sport», ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί στόχο της νεοσύστατης Μάξιμα Ρόμα, η οποία πήρε μονοετές συμβόλαιο προκειμένου να λάβει μέρος στο νέο Eurocup.

Η Μάξιμα Ρόμα αποτελεί την δεύτερη ομάδα της Ρώμης που συμμετάσχει στο Eurocup μετά τη... Ρόμα όπου μέτοχός της είναι και ο Λούκα Ντόντσιτς.

Πρόκειται για την... μετακόμιση της Μπρέσια στην ιταλική πρωτεύουσα, με τον Αμερικανό επιχειρηματία Πολ Μάτιασιτς να «ηγείται» της νέας ομάδας.

Η Μάξιμα Ρόμα πήρε την έγκριση από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της FIP και πλέον τρέχει τις εξελίξεις, ξεκινώντας από τη στελέχωση του προπονητικού τιμ.