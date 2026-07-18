Σέρτζιο Σκαριόλο: Η Μάξιμα Ρόμα θέλει τον Ιταλό τεχνικό
Ο έμπειρος τεχνικός αναζητά τον επόμενο σταθμό της προπονητική του καριέρας μετά το τέλος της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Όπως ανέφερε η «Corriere dello Sport», ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποτελεί στόχο της νεοσύστατης Μάξιμα Ρόμα, η οποία πήρε μονοετές συμβόλαιο προκειμένου να λάβει μέρος στο νέο Eurocup.
Η Μάξιμα Ρόμα αποτελεί την δεύτερη ομάδα της Ρώμης που συμμετάσχει στο Eurocup μετά τη... Ρόμα όπου μέτοχός της είναι και ο Λούκα Ντόντσιτς.
Πρόκειται για την... μετακόμιση της Μπρέσια στην ιταλική πρωτεύουσα, με τον Αμερικανό επιχειρηματία Πολ Μάτιασιτς να «ηγείται» της νέας ομάδας.
Η Μάξιμα Ρόμα πήρε την έγκριση από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της FIP και πλέον τρέχει τις εξελίξεις, ξεκινώντας από τη στελέχωση του προπονητικού τιμ.
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