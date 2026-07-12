Ο Άρης δυναμώνει στην περιφέρεια με την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς και γνωρίζει καλά το τι μπορεί να προσφέρει ο Σέρβος.

Ο Άρης χρειαζόταν έναν δημιουργό και υπό αυτό το πρίσμα η επιλογή του 36χρονου Σέρβου Στέφαν Γιόβιτς εμπεριέχει λογική καθώς θα αποκτηθεί για να έχει υποστηρικτικό ρόλο.

Όπως κάθε νόμισμα, έτσι κι αυτό, έχει δύο όψεις. Στη μία αποτυπώνεται η αδιαμφισβήτητη δημιουργική ικανότητα ενός εκ των καλυτέρων πασέρ στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague με πειστήριο της 19 τελικές πάσες (σ’ έναν αγώνα) που είχε δώσει στα χρόνια της μπασκετικής νιότης του και των συνολικά 736 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η άλλη όψη καταδεικνύει τις χαμένες φιλοδοξίες λόγω των σοβαρών τραυματισμών που χρειάστηκε να διαχειριστεί ο Στέφαν Γιόβιτς και οι οποίοι ύψωσαν αναχώματα στην προσδοκώμενη καριέρα του.

Στις δύο όψεις «κουμπώνει» κι ένας κανόνας, αυτός της προσφοράς και της ζήτησης. Ο Άρης χρειαζόταν έναν περιφερειακό ή μάλλον έναν θιασώτη του δόγματος «pass comes first» και ο Γιόβιτς είναι φανατικός υποστηρικτικής αυτής της ιδέας. Κανείς εκ των υπολοίπων γκαρντ – πλην του Στέλιου Πουλιανίτη – δεν είναι εκφραστής αυτής της λογικής. Αντιπροσωπευτικό στοιχείο του παιχνιδιού του Σέρβου γκαρντ είναι ο έλεγχος του ρυθμού παράλληλα της ικανότητας στο σετ παιχνίδι και των pick n’ roll καταστάσεων. Η δε επιμονή στην εκτέλεση των play τον εξέλιξε σε μαέστρο μιας καλοδουλεμένης ορχήστρας. Δεν διακρίνεται για την ταχύτητά του, δεν είναι επίσης ο παίκτης που θα «πατήσει» πάνω στο μακρινό σουτ του έστω κι αν το σχετικό ποσοστό του (στην Euroleague) ανέρχεται στο 37.8%. Πιο σημαντικό όλων είναι ότι μπορεί να προσφέρει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με τους παίκτες που θα συναντήσει στο Nick Galis Hall στις 17 Αυγούστου.

Προφανέστατα, ο Άρης τον απέκτησε για τον ρόλο του 7ου ξένου αλλά και γιατί προέρχεται από γεμάτες χρονιές ξεπερνώντας έτσι την όποια αμφιβολία για την κατάστασή του. Μετά τη μαρτυρική περίοδο (2021-22) στον Παναθηναϊκό όπου αγωνίστηκε μόλις στο 37% των αγώνων, ακολούθησαν δύο γεμάτες με τη Βαλένθια και σύνολο 105 αγώνων με (περίπου) 15.5 λεπτά ανά αγώνα. Τον ρόλο του «επιπλέον» ξένου είχε και πέρυσι στην Μπάγερν Μονάχου. Έως τον περασμένο Φλεβάρη ήταν εκ των βασικών γραναζιών της γερμανικής μηχανής με 19 αγώνες στην Euroleague και με μέσο όρο χρόνου συμμετοχής τα 19 λεπτά και 4.3 τελικές πάσες ανά παιχνίδι. Στο γερμανικό Πρωτάθλημα περιορίστηκε στα δέκα παιχνίδια. Ωστόσο, από τον Μάρτη και μετά δεν είχε ρόλο στη γερμανική ομάδα.

Επί της ουσίας, ο Άρης ξέρει πολύ καλά τι παίρνει. Ο 36χρονος Γιόβιτς έχει κάτι που δεν αγοράζεται αλλά αποκτάται μέσα από την 15ετή επαγγελματική καριέρα του, την εμπειρία. Έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο αλλά και το μυαλό για να απορροφήσει καταστάσεις πίεσης. Κατέκτησε πέντε τίτλους με τον Ερυθρό Αστέρα, ακόμη τρεις με την Μπάγερν Μονάχου παράλληλα με το ένα χρυσό, τα δύο ασημένια και το ένα χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Σερβίας σε Παγκόσμια Κύπελλα, Ευρωμπάσκετ και Ολυμπιακούς Αγώνες. Από την άλλη πλευρά, ο Σέρβος χρειάζεται διαχείριση καθώς το ιατρικό μητρώο του καταδεικνύει την ευπάθειά του, αυτή εξάλλου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλα τα επεισόδια της καριέρας του.