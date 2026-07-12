Πολύ κοντά σε μία νέα εξαιρετική κίνηση είναι ο Άρης, με τους Θεσσαλονικείς να κλείνουν τον Στέφαν Γιόβιτς.

Ο Άρης ενισχύεται πολύ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι βλέψεις είναι πολύ υψηλές για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και μετά την απόκτηση του Ματ Μόργκαν, ο Άρης ετοιμάζεται για άλλη μια σημαντική μεταγραφή επιπέδου EuroLeague.

Οι Θεσσαλονικείς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν, θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο πολύπειρος Σέρβος γκαρντ, έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν και αναμένεται να φορέσει τα «κίτρινα» και να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας.

Ο Γιόβιτς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 5.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ στη EuroLeague, ανά 18.5 λεπτά συμμετοχής.

Άπαξ και ολοκληρωθεί το deal, θα παίξει ξανά με τον Ντιμιτρίεβιτς, με τον οποίο ήταν μέχρι πρότινος συμπαίκτης στην Μπάγερν.