Ο νεαρός Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη, ανήμερα των γενεθλίων του.

Θα έχει να τα θυμάται τα φετινά του (12/07/2026) γενέθλια ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ο 18χρονος γκαρντ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο (τέσσερα χρόνια) με τον Άρη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την υπογραφή τετραετούς επαγγελματικού συμβολαίου με τον Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου κλείνει σήμερα (12/07/2026) τα 18 χρόνια του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.

Ο διεθνής αθλητής με ύψος 2.00μ. αγωνίζεται στη θέση του σούτινγκ γκαρντ. Ο ΑΡΗΣ τον απέκτησε το 2023 από τον ΒΑΟΛ Χίου, όπου σε ηλικία μόλις 15 ετών οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο στη Γ’ Εθνική, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της ΕΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ της (19 πόντους κατά μέσο όρο).

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Χατζηλάμπρου αποτέλεσε βασικό στέλεχος των ομάδων Παίδων και Εφήβων του συλλόγου, όπως και των αναπτυξιακών ομάδων του ΑΡΗ, Ναύαρχου Βότση και Ερμή Λαγκαδά. Παράλληλα, έπαιξε τον ίδιο ρόλο και στις Εθνικές Ομάδες των Παίδων και των Εφήβων. Με την Εθνική Εφήβων βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Eurobasket U18.

Ευχόμαστε στον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και πολλές επιτυχίες με τον ΑΡΗ».