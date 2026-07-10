Παράταση πήρε η απόφαση του εμποροδικείου του Μονακό αναφορικά με την πιθανή κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών, την ώρα που στο Πριγκιπάτο περιμένουν νέους επενδυτές!

Μπάχαλο επικρατεί στις τάξεις των Μονεγάσκων, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου όσον αφορά την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Αρχικά το Εμποροδικείο του Μονακό μετέθεσε για τις 31 Ιουλίου την απόφασή του σχετικά με την πιθανή κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών της ομάδας, με τα χρέη να τα ξεπερνούν τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το πρωί της Παρασκευής, ο δικαστικός διαχειριστής που έχει αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου επεσήμανε ότι το παθητικό της Μονακό στα τέλη Ιουνίου ανερχόταν σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν ακόμη 16 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προκαταβλήθηκαν από την Εθνική Εταιρεία Χρηματοδότησης.

Από τις αρχές του 2026, ο συγκεκριμένος δημόσιος οργανισμός δάνειζε τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία του συλλόγου, με την κυβέρνηση του Μονακό να εξηγεί ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί η αλλοίωση των πρωταθλημάτων από την πρόωρη διάλυση μιας ομάδας. Η συμφωνία που είχε υπογραφεί με τον σύλλογο προέβλεπε την επιστροφή των προκαταβληθέντων χρημάτων έως τις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες υπεγράφη μια τροπολογία, προκειμένου να επεκταθεί η χρηματοδότηση για την κάλυψη των μισθών και των εξόδων του Ιουνίου, μεταθέτοντας την αποπληρωμή για τις 31 Ιουλίου.

Από εκεί και πέρα η Μονακό ευελπιστεί σε συμφωνία με Αμερικανούς επενδυτές μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας Την ώρα που το Πρωτοδικείο του Πριγκιπάτου ανέβαλε τη συνεδρίαση για τις 31 Ιουλίου, η Μονακό βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Αμερικανών επενδυτών, οι οποίες φέρεται να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.

Να σημειωθεί ότι το κράτος του Μονακό, μέσω της Εθνικής Εταιρείας Χρηματοδότησης (SNF) υπέγραψε τις τελευταίες ημέρες μια 5η τροπολογία στη μεταξύ τους σύμβαση. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η προθεσμία για την εξόφληση του χρέους μετατέθηκε για τις 30 Ιουλίου. Πριν από το τέλος του μήνα, η Μονακό καλείται να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB) στις 20 Ιουλίου. Ο σύλλογος έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε η DNCCG (σ.σ. το ελεγκτικό όργανο του γαλλικού μπάσκετ) στις 3 Ιουλίου, η οποία απέκλειε τη Μονακό από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα Γαλλίας για τη σεζόν 2026-2027.