Η Euroleague ανακοίνωσε τις 32 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο EuroCup της σεζόν 2026-27, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζονται για μία χρονιά υψηλών απαιτήσεων.

Οριστικοποιήθηκε ο χάρτης του EuroCup 2026-27, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague (ECA) ενέκρινε σήμερα (26/6) τη λίστα των 32 ομάδων που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση, με Άρη και ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της Euroleague, έχοντας απέναντί τους αρκετές παραδοσιακές δυνάμεις από όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στις ομάδες που ξεχωρίζουν βρίσκονται η Μονακό, η Τενερίφη, η Μπουργκ, η Τουρκ Τέλεκομ, η Ουλμ, η Τρέντο, η Βενέτσια, η Μανρέσα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ και η Τόφας, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο που προμηνύει υψηλό επίπεδο από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.

Οι 32 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση είναι οι:

Άρης

ΠΑΟΚ

Μπασακσεχίρ

Μπουργκ

Τενερίφη

Λόντον Λάιονς

Τουρκ Τέλεκομ

Μονακό

Μπούντουτσνοστ

Τρέντο

Λε Μαν

Νεπτούνας

Ουλμ

Κλουζ

Τορτόνα

Τσεντεβίτα Ολίμπια

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Λιετκαμπέλις

Κέμνιτς

Skyliners Φρανκφούρτης

Βενέτσια

Μπότεβγκραντ

Νάπολι

Ρόμα

Μανρέσα

Μπούργκος

Ρόστοκ Σίγουλβς

Μάξιμα Ρόμα

Ρίγα

Σιαουλιάι

Σλάσκ Βρότσλαβ

Τόφας

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το νέο αγωνιστικό φορμάτ της διοργάνωσης. Η κανονική περίοδος θα διεξαχθεί με τέσσερις ομίλους των οκτώ ομάδων, ενώ οι 16 καλύτεροι θα προκριθούν στα playoffs. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν φάσεις των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικοί, με όλες τις σειρές να κρίνονται στις δύο νίκες (best-of-three).

Το πρώτο τζάμπολ του EuroCup έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου 2026, πέντε ημέρες μετά την έναρξη της EuroLeague, με στόχο τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσουν μια πορεία που θα τους φέρει μέχρι το τρόπαιο, αλλά και το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.