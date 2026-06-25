Η EuroLeague αποχαιρέτησε τον Σακίλ ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό, με ένα βίντεο από το πρώτο του και το τελευταίο του κάρφωμα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη λήξη της συνεργασίας του με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, η EuroLeague θυμήθηκε το πρώτο και το τελευταίο του κάρφωμα με τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα αποχαιρέτησε τον Αμερικανό παίκτη, με ένα βίντεο από το ντεμπούτο του και το πρώτο του κάρφωμα κόντρα στον Παναθηναϊκό, μέχρι και τον τελευταίο του αγώνα- κάρφωμα με τους Πειραιώτες και τον τελικό κόντρα στη Ρεάλ.

Δείτε το βίντεο της EuroLeague: