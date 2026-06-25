EuroLeague: Αποχαιρέτησε τον ΜακΚίσικ με το πρώτο του και το τελευταίο του κάρφωμα με τον Ολυμπιακό
Λίγο μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη λήξη της συνεργασίας του με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, η EuroLeague θυμήθηκε το πρώτο και το τελευταίο του κάρφωμα με τους «ερυθρόλευκους».
Συγκεκριμένα αποχαιρέτησε τον Αμερικανό παίκτη, με ένα βίντεο από το ντεμπούτο του και το πρώτο του κάρφωμα κόντρα στον Παναθηναϊκό, μέχρι και τον τελευταίο του αγώνα- κάρφωμα με τους Πειραιώτες και τον τελικό κόντρα στη Ρεάλ.
Δείτε το βίντεο της EuroLeague:
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🪽 @ShaqInTheBox waves goodbye to @Olympiacos_BC after seven great seasons!— EuroLeague (@EuroLeague) June 25, 2026
A look back at his first and last dunk in the red and white jersey. pic.twitter.com/tEDtIAVVPI
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