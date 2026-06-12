Το πενταετές συμβόλαιο (3+2 χρόνια) με το Eurocup και η Euroleague

Η δέσμευση των Άρη και ΠΑΟΚ με το Eurocup αφορά τα επόμενα τρία χρόνια με την προοπτική επέκτασης γι’ ακόμη δύο και δεν αγγίζει τον στόχο του επιστροφής στην Euroleague.

Σχετική επισήμανση υπάρχει και στο μήνυμα της ΚΑΕ Άρης έπειτα από την επικύρωση της παραμονής της στο Eurocup καθώς έγραψε ότι ο Άρης.... «είναι μία από τις 22 ομάδες στις οποίες χορηγήθηκε πενταετές licence, το οποίο διασφαλίζει την παρουσία τους στη διοργάνωση και παράλληλα δεν «εμποδίζει» τη μεταπήδησή τους στη Euroleague», έγραψε μεταξύ άλλων. Η δε ΚΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε… «εδώ είμαστε ξανά, οικογένεια του Eurocup και της Euroleague. Επί της ουσίας, αν κάποια από τις ελληνικές ομάδες κατακτήσει το Eurocup ή διεκδικήσει θέση στην Euroleague στο σενάριο που η τελευταία αποφασίσει τη διεύρυνση των ομάδων, το πενταετές συμβόλαιο δεν καθιστά πρόβλημα.

Στην πραγματικότητα, αυτό το συμβόλαιο είναι διάρκειας τριών χρόνων και προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασής του γι’ ακόμη δύο χρόνια. Είναι εξίσου προφανές ότι η Euroleague (μέσω του Eurocup) επιδίωξε και κατάφερε να δεσμεύσει 22 ομάδες εξασφαλίζοντας τη δυναμική της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσής της, αποκτώντας έτσι κι ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις επαφές που είναι πιθανό να γίνουν και αφορούν το NBA Europe.

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι το μοντέλο «συνεργασίας» που υπογράφηκε μεταξύ των 22 ομάδων και της διοργανώτριας αρχής είναι όμοιο με το αντίστοιχο των δεσμεύσεων που έχουν οι ομάδες/μέτοχοι της Euroleague. Υπάρχουν ρήτρες που θα χρειαστεί να πληρωθούν σε περίπτωση που μια ομάδα αποφασίσει την αποχώρησή της από το Eurocup πριν τη συμπλήρωση των τριών χρόνων. Είναι δεδομένο επίσης ότι έχει τη δυνατότητα εξόδου από το συμβόλαιο μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων. Και μένει να φανεί αν – εκτός του δέλεαρ της συμμετοχής στην Euroleague – οι ομάδες του Eurocup θα έχουν αυξημένα έσοδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των περσινών χρόνων καθότι αυτό το ζήτημα κυριαρχούσε στην ατζέντα όλων των club που αγωνίζονται στη συγκεκριμένη διοργάνωση.