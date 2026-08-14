Άρης: Αλλαγή ώρας στην άφιξη του Ρόμπινσον-Ερλ
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Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (14/08) για λογαριασμό του Άρη.
Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη των παικτών του Άρη στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει.
Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αναμενόταν να φτάσει το μεσημέρι της Παρασκευής (14/08) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να αποτελέσει την πρώτη άφιξη ξένου παίκτη για τον Άρη.
Ωστόσο προέκυψε αλλαγή της τελευταία στιγμής και ο Αμερικανός θα προσγειωθεί το βράδυ της Παρασκευής (14/08) στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 20:00.
@Photo credits: x_okcthunder
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