Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (14/08) για λογαριασμό του Άρη.

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη των παικτών του Άρη στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ αναμενόταν να φτάσει το μεσημέρι της Παρασκευής (14/08) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να αποτελέσει την πρώτη άφιξη ξένου παίκτη για τον Άρη.

Ωστόσο προέκυψε αλλαγή της τελευταία στιγμής και ο Αμερικανός θα προσγειωθεί το βράδυ της Παρασκευής (14/08) στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 20:00.