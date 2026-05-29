Η Μπουργκ δεν θα παίξει στη Euroleague τη νέα σεζόν οπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της.

Η Μπουργκ με καλάθι του Μοκόκα είχε ξεράνει την Μπεσίκτας, κατακτώντας το EuroCup για τη σεζόν 2025-26.

Ωστόσο οι Γάλλοι δεν θα βρίσκονται στη νέα Euroleague όπως ανακοίνωσαν αφήνοντας κενή μια θέση. «Η Μπουργκ θα συμμετάσχει στο EuroCup για τις επόμενες τρεις + δύο σεζόν, αναγνωρίζοντας έτσι την ισχυρή δέσμευση και τις φιλοδοξίες ανάπτυξης του συλλόγου εντός του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.», αναφέρει.

Αναλυτικά

«Για αρκετές εβδομάδες, η Μπουργκ αξιολογούσε την πιθανότητα να αγωνιστεί στην EuroLeague για τη σεζόν 2026–2027, ως πρωταθλητής του EuroCup του 2026.

Μετά από αρκετές φιλόδοξες σεζόν που σημαδεύτηκαν από σπουδαίες αθλητικές στιγμές, η Μπούργκ έφτασε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τον τίτλο την Τρίτη 28 Απριλίου. Μετά από αυτή την επιτυχία, το ζήτημα μιας πιθανής μετακόμισης στην Euroleague προκάλεσε πολυάριθμες μελέτες. Αυτές περιλάμβαναν, φυσικά, διαρθρωτικές παραμέτρους, αλλά και αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων για να προσπαθήσουν να προσφέρουν στους οπαδούς της Bourg-en-Bresse ένα είδος κορυφαίου επιτεύγματος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ωστόσο, αυτή η φιλοδοξία δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με κανένα κόστος και ήταν κρίσιμο να μην τεθεί σε κίνδυνο όλα όσα είχε χτίσει ο σύλλογος, τούβλο-τούβλο.

Μετά την αξιολόγηση των προκλήσεων που εμπλέκονται —οικονομικών, οργανωτικών και, ως εκ τούτου, ανθρώπινων— ελήφθη απόφαση σε συμφωνία και διαβούλευση με την οργάνωση μπάσκετ της Euroleague. Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της ECA (Euroleague Commercial Assets), η Μπουργκ θα συμμετάσχει στο EuroCup για τις επόμενες τρεις + δύο σεζόν, αναγνωρίζοντας έτσι την ισχυρή δέσμευση και τις φιλοδοξίες ανάπτυξης του συλλόγου εντός του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Η απόφαση να συνεχίσουμε μαζί σε μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουμε για έβδομη συνεχόμενη σεζόν τον επόμενο χρόνο αποτελεί ένδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τόσο για την Μπουργκ όσο και για την Euroleague Basketball. Αυτή η μακροπρόθεσμη συμφωνία αποτελεί επίσης αναγνώριση του έργου που έχει επιτελεστεί εδώ και πολλά χρόνια και της αθλητικής προόδου που έχει σημειώσει ο σύλλογος τις τελευταίες σεζόν.

Μακράν από το να αποτελεί αποκήρυξη των αθλητικών φιλοδοξιών του συλλόγου, με μια επιβεβαιωμένη φιλοδοξία -διαρθρωτική και αθλητική- η Μπουργκ προσεγγίζει αυτό το σημείο καμπής και αυτή τη νέα διάσταση ενός συλλόγου που κατέχει μακροπρόθεσμη άδεια για το Eurocup.

Το έργο της Μπουργκ μόλις ξεκινά, όσον αφορά την διεθνή εμβέλεια του συλλόγου και της γύρω περιοχής. Οι ομάδες του συλλόγου συνεχίζουν να εργάζονται με μεγάλη αποφασιστικότητα σε αυτό που κάνει το JL Bourg μοναδικό: την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού αθλητικού οικοσυστήματος που ωφελεί την τοπική περιοχή και όχι μόνο.

Μεταξύ των συγκεκριμένων πινακίδων: το συγκρότημα αναψυχής και εστίασης 1055, το αθλητικό και κέντρο υγείας SANA και οι εγκαταστάσεις PRIME SPORT SANTE που λειτουργούν από τον σύλλογο προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Δύο επιπλέον έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη και θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες κινητοποιούν συλλογική ενέργεια, με τη φιλοδοξία να εδραιώσουν σταθερά το Bourg-en-Bresse στον ευρωπαϊκό χάρτη μπάσκετ. Ο σύλλογος συνεχίζει να κοιτάζει προς το μέλλον, έτοιμος να προσαρμόσει τις φιλοδοξίες του στο εξελισσόμενο μπασκετικό τοπίο στη Γαλλία και την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την προσέλκυση νέων συνεργατών, τους οποίους προσελκύει ένα έργο που συνδυάζει τη διαρθρωτική απόδοση με την αθλητική φιλοδοξία.

Η σεζόν 2026–2027 υπόσχεται να είναι ξανά συναρπαστική. Όλη μας η ενέργεια επικεντρώνεται ήδη στο να διασφαλίσουμε ότι κάθε έργο μας θα συνεχίσει να έχει θετικό αντίκτυπο στην περιοχή μας και πέρα ​​από αυτήν».