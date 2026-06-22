Ο Άρης απέκτησε τα δικαιώματα του Γιώργου Τανούλη ο οποίος ευχαρίστησε τους «κίτρινους» μ’ ένα συγκινητικό γράμμα.

Τουλάχιστον δύο λόγοι κάνουν εξαιρετικά ιδιαίτερη την περίπτωση του Γιώργου Τανούλη. Ο πρώτος σχετίζεται με το συναισθηματικό δέσιμό του με τον Άρη το οποίο εξάλλου ουδέποτε απέκρυψε. Ο δεύτερος αφορά την πραγματοποίηση ενός ονείρου – όταν οι «κίτρινοι» τον απέκτησαν υπό τη μορφή δανεισμού το περασμένο καλοκαίρι – και ταυτοχρόνως τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης όλη την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή, μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες ο διεθνής σέντερ… έπιασε και τις δύο άκρες του συναισθηματικού νήματος.

Οι προθέσεις του Άρη δεν άλλαξαν ποτέ, υπό την έννοια ότι οι «κίτρινοι» δεν έκαναν ούτε ένα βήμα πίσω από τις αρχικές σκέψεις του. Λίγες ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, δεσμεύτηκαν ότι θα επενδύσουν σ’ αυτόν και φυσικά, ότι θα αποκτήσουν τα δικαιώματά του από τον Ολυμπιακό. Αυτό έκαναν πριν από λίγες ημέρες ανακοινώνοντας και την υπογραφή συμβολαίου.

Ο Γιώργος Τανούλης απάντησε μ’ ένα καλογραμμένο γράμμα, πλούσιο σε συναισθήματα αλλά και τη δέσμευση ανταπόδοσης στον Άρη αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας οι οποίοι τον στήριξαν με θερμό χειροκρότημα όταν τον είδαν να βαστά δύο πατερίτσες στο πρώτο (περσινό) εντός έδρας παιχνίδι αλλά και να πατάει στιβαρά στα πόδια του στο αντίστοιχο τελευταίο.

Αυτό είναι το γράμμα του Γιώργου Τανούλη:

«Κάποιες μέρες στις ζωές μας απλώς δεν είναι όπως όλες οι άλλες…

Με την καρδιά γεμάτη υπερηφάνεια, ανυπομονώ να ανταποδώσω στον κόσμο την αγάπη που μου έδωσε όλο αυτό το διάστημα του τραυματισμού μου, από το πόστο πλέον που πάντα ονειρευόμουν, φορώντας την φανέλα του ΑΡΗ και παλεύοντας γι’ αυτήν.

Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό του ΑΡΗ Betsson και όλους τους ανθρώπους της ομάδας που από την πρώτη στιγμή ήταν στήριγμα για μένα, που δε με άφησαν ποτέ και πίστεψαν σε μένα, δίνοντας μου την ευκαιρία μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά να επιστρέψω κάνοντας αυτό που αγαπάω.

Είναι μεγάλη τιμή στο νέο αυτό ξεκίνημα της ομάδας να αποτελώ μέλος της και το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μας, με σεβασμό στον σύλλογο και κίνητρο τους στόχους μας, να δώσουμε στον κόσμο όσα επιτέλους του αναλογούν.

Οι υποσχέσεις νομίζω περισσεύουν σε έναν λαό που χόρτασε απ’ αυτές, οπότε το μόνο που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι με το κεφάλι κάτω και σκληρή δουλειά, θα δώσουμε τα πάντα για να σταθούμε αντάξιοι της αύρας και της ιστορίας του συλλόγου που εκπροσωπούμε.

Γιώργος Τανούλης