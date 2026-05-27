Το EuroCup αλλάζει, με το BasketNews να παραθέτει εκτενές ρεπορτάζ αναφορικά με τις σκέψεις των ανθρώπων της διοργάνωσης σχετικά με το format, αλλά και τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε αυτό.

Το EuroCup οδεύει προς σημαντικές δομικές αλλαγές ενόψει της σεζόν 2026-27, τόσο όσον αφορά τη μορφή της διοργάνωσης όσο και τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BasketNews, το EuroCup εξετάζει την επέκταση της διοργάνωσης, αλλά και τη διαμόρφωσή του format της, με τους ανθρώπους της διοργάνωσης να δέχονται φέτος 40 αιτήσεις από ομάδες, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεχόταν συνήθως περίπου 22 έως 24.

Ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων έχει ανοίξει τη συζήτηση για μια ουσιαστική αλλαγή στο format της διοργάνωσης. με τα σενάρια που εξετάζονται να είναι η επέκταση σε 22, 24 ή ακόμα και 32 ομάδες.

Ένα πιθανό μοντέλο με 32 ομάδες θα περιλαμβάνει τέσσερις ομίλους των οκτώ ομάδων. Από την άλλη, ένα format με 24 ομάδες θα μπορούσε να διατηρήσει μια δομή πιο κοντά στην υπάρχουσα, πιθανότατα με τέσσερις ομίλους των έξι ομάδων, αν και εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές.

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει πως η Μπουργκ, η κάτοχος του EuroCup, αναμένεται να συνεχίσει στη διοργάνωση, με συμφωνία για 3+2 χρόνια. Επιπλέον, αρκετές από τις πιο ισχυρές και φιλόδοξες ομάδες της διοργάνωσης αναμένεται να παραμείνουν στο πρότζεκτ, μεταξύ αυτών η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Μπαχτσεσεχίρ Κολεζί, ο Άρης και η Μπεσίκτας.

Το BasketNews αναφέρει ότι και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ενταχθεί στη διοργάνωση ως «μία από τις πιο φιλόδοξες νέες προσθήκες του EuroCup».