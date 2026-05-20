ΠΑΟΚ: Όλα δείχνουν Eurocup!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η αγωνιστική επιτροπή της ECA φέρεται να έχει αποφασίσει ότι ο «δικέφαλος του Βορρά» την νέα σεζόν θα αγωνιστεί στο Eurocup.

H αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον ΠΑΟΚ και η αγορά του πλειοψηφικού πακέτου από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άλλαξε το status της ομάδας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, παρ' ότι οι επενδύσεις του νέου μεγαλομετόχου με φόντο την αναβάθμιση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και μπορεί να φτάσουν μέχρι και στην αγορά μόνιμης άδειας στην ECA, όλα δείχνουν ότι η πολυπόθητη επιστροφή του «δικεφάλου του Βορρά» στην Euroleague, θα πάρει παράταση για μίνιμουμ έναν ακόμη χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, τα μελη της αγωνιστικής επιτροπής της ECA φέρονται να έχουν αποφασίσει ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει στο Eurocup της νέας σεζόν, μέσω της προσπάθειας κατάκτησης του οποίου ο ΠΑΟΚ θα έχει την πρώτη και αδιαπραγμάτευτη ευκαιρία να είναι κερδίσει αγωνιστικά την προαγωγή του.

Άλλωστε, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη όλος ο μετεγγραφικός σχεδιασμός που ήδη εκπονείται από τον coach Αντρέα Τρινκιέρι και τον αθλητικό διευθυντή Γιώργο Τσιάρα.

Ο «προβιβασμός» του ΠΑΟΚ στην Euroleague, πάντως (από την μεθεπόμενη σεζόν), μπορεί να προκύψει μέσω του συνδυασμού της αυξησης των ομάδων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με μία αξιόλογη πορεία στο επόμενο Eurocup, κι ενώ οι Θεσσαλονικείς θα έχουν ήδη αποκτήσει μόνιμη άδεια.