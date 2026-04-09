Ο Αθηναϊκός έχει ραντεβού με την ιστορία, αφού κοντράρεται με τη Mερσίν στην Τουρκία στον δεύτερο τελικό του Eurocup Women (20:00, live Gazzetta). Που θα δείτε το ματς.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Αθηναϊκός. Η ομάδα της Καλτσίδου δίνει τη μάχη της στην Τουρκία στον δεύτερο τελικό του EuroCup Women (20:00, Novasports Start, live Gazzetta) κόντρα στη Μερσίν.

Η ελληνική ομάδα είχε γνωρίσει την ήττα με 85-80 εντός έδρας στο Βύρωνα και χρειάζεται νίκη με 6+ πόντους για να σηκώσει και πάλι την κούπα. Θέλει να ξαναζήσει μέρες 2010 τότε που είχε Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Start, ενώ το ματς θα μεταδοθεί και από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Η Ανίγκουε είχε δείξε την αυτοπεποίθηση της παρά την ήττα στο πρώτο ματς: «Πιστεύω πως μπορούμε να επιστρέψουμε με το τρόπαιο!»

Ο Αθηναϊκός είχε δείξει χαρακτήρα στον πρώτο τελικό και παρόλο που το ματς είχε φτάσει σε διαφορά 17 πόντων υπέρ της Μερσίν, κατάφερε να το μαζέψει και τελικά να χάσει με πέντε πόντους, κάτι που αφήνει ανοιχτή τη ρεβάνς.

Άλλωστε η ομάδα του Βύρωνα έχει την ποιότητα και με το μπάσκετ που παίζει σε όλη τη σεζόν, μπορεί να ονειρεύεται πως θα επιστρέψει στην κορυφή στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κομβικές οι Πρινς και οι Παρκς.