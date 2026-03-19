Η ΚΑΕ Άρης απάντησε για το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε από την Ιταλία που συνδέει το όνομα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς για τον πάγκο της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα ήταν ένα tweet στο Χ, σήμερα (19/3) σχετικό δημοσίευμα υπάρχει στην Corriere di Bologna και εμπλέκει τον Άρη με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως ο Μαυροβούνιος είναι στόχος για τον πάγκο της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη για την ερχόμενη σεζόν. Ο Υπεύθυνος τύπου της ΚΑΕ Αντώνης Γκάτζιος, απάντησε στο σχετικό δημοσίευμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα τέτοιο...σενάριο.

Αναλυτικά:

«Κανένα "σενάριο" Ιβάνοβιτς, ούτε για το καλοκαίρι, το είπαμε πριν από εβδομάδες και μάλλον δεν έγινε κατανοητό... Το μυαλό στο κεφάλι μας (για όσα (πιθανά και απίθανα) ακούγονται.

Η προσοχή μας σε ένα πρόγραμμα - βουνό που έρχεται, με επτά ματς σε 37 μέρες... Και πρώτα απ' όλα σε έναν αγώνα, μεθαύριο, όπου οι απουσίες πιθανόν να είναι σημαντικές, και δεν έχουμε μάθει να παίρνουμε τίποτα ως «δεδομένο»... Γι' αυτό όλοι εκεί, στο ξεκίνημα της τελικής ευθείας. Ως το τέλος...»