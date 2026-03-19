Ιταλικά δημοσιεύματα συνεχίζουν να εμπλέκουν το μέλλον του Ντούσκο Ιβάνοβιτς με τον Άρη αλλά οι «κίτρινοι» δεν επιβεβαιώνουν κανένα ενδιαφέρον για τον έμπειρο τεχνικό.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα ήταν ένα tweet στο Χ, σήμερα (19/3) σχετικό δημοσίευμα υπάρχει στην Corriere di Bologna και εμπλέκει τον Άρη με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεδομένου του ότι ο Μαυροβούνιος τεχνικός δεν θα είναι στον πάγκο της Βίρτους την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Για την ακρίβεια, η ιταλική ομάδα δεν προχώρησε σε καμία επαφή για την υπογραφή νέου συμβολαίου μαζί του, γενικώς όμως στην… πιάτσα της Euroleague αναφέρεται μετά βεβαιότητας ότι δεν θα παραμείνει στην ιταλική ομάδα.

Πηγαίνοντας στον Άρη, προφανώς δεν έχει αναφερθεί το παραμικρό σε επίσημο επίπεδο, ανεπισήμως όμως διαψεύδεται κάθε ενδιαφέρον για τον πολύπειρο τεχνικό. Για την ακρίβεια σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο δεν «τρέχει» διαδικασία για τον προπονητή της επόμενης χρονιάς.