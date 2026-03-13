Ο Αθηναϊκός θα παίξει στη Γλυφάδα τον πρώτο τελικό κόντρα στη Μερσίν (02/04, 20:30) για το Eurocup Women.

Μετά την ιστορική πρόκριση που πέτυχε ο Αθηναϊκός επί της Βιλνέβ, θα... μετακομίσει στη Γλυφάδα για τον τελικό κόντρα στη Μερσίν.

Συγκεκριμένα μέσω ανακοίνωση της ομάδας, ο πρώτος εκ των δύο τελικών που θα κρίνουν τον νικητή του Eurocup Women, θα λάβει μέρος στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» στις 2 Απριλίου (20:30).

Η ομάδα της Καλτσίδου ευελπιστεί να κάνει το πρώτο βήμα για να βρεθεί ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, ύστερα από 16 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αθηναϊκός Qualco μετακομίζει για τις ανάγκες του τελικού, και η αναμέτρηση με την Μερσίν θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου στις 8.30μ.μ. στο ΔΑΚ «Μ. Λιούγκας».

Στην Γλυφάδα θα διεξαχθεί ο πρώτος μεγάλος τελικός του EuroCup, με τον Αθηναϊκό Qualco να υποδέχεται την Μερσίν στις 8.30μ.μ.. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του τελικού, τα οποία θα διατίθενται και ηλεκτρονικά».