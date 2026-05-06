Α1 γυναικών: Κορυφαία παίκτρια της χρονιάς η Αλέξις Πρινς!

Έχοντας κατακτήσει το double στην Ελλάδα (πρωτάθλημα και Κύπελλο) και τη δεύτερη θέση στο Eurocup Women, η Αλέξις Πρινς αναδείχθηκε η κορυφαία παίκτρια της σεζόν στην Α1 γυναικών.

Η γκαρντ του Αθηναϊκού, ήταν από τις πρωταγωνίστριες της ομάδας του Βύρωνα τη φετινή σεζόν και αποτέλεσε πολύ σημαντικό παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε μ.ο 14.3 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα στην Α1 γυναικών, φτάνοντας ως την κορυφή.

Στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στις 30 Νοεμβρίου, πέτυχε 27 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

 

