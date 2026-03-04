Βιλνέβ-Αθηναϊκός Qualco 78-70: Και τώρα η κούπα!

Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Αθηναϊκός Qualco λύγισε από τη Βιλνέβ με 78-70, όμως υπερασπίστηκε το +13 της νίκης στον Βύρωνα και προκρίθηκε στους τελικούς του EuroCup Women, όπου θα παλέψει για τον τίτλο απέναντι στην τουρκική Μερσίν!

Ο Αθηναϊκός Qualco συνεχίζει να γράφει ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Women, παρά την ήττα από τη Βιλνέβ με 78-70.

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου υπερασπίστηκαν το +13 της νίκης στον Βύρωνα και επέστρεψαν σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από 16 χρόνια, με στόχο να τελειώσουν τη δουλειά απέναντι στην τουρκική Μερσίν και να κατακτήσουν τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου!

Η Βιλνέβ προηγήθηκε με διψήφια διαφορά στα 2:29 πριν από το τέλος, όμως η Πρινς πέτυχε κρίσιμους πόντους, κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό, που θέλει να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής.

Βιλνέβ-Αθηναϊκός Qualco: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα, με την Αλέξις Πίτερσον να σκοράρει για το 18-13 και τον Αθηναϊκό να αντιδρά άμεσα, μειώνοντας σε 18-17 στο 10'. Το δίδυμο των Τάντιτς-Ανίγκουε ηγήθηκε επιθετικά των φιλοξενούμενων, που σούταραν 5/12 εντός πεδιάς και μοίρασαν πέντε ασίστ, έχοντας ισάριθμα λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Βιλνέβ επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, με 2/7 τρίποντα.

 

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου πίεσε, με τη Ρόμπιν Παρκς να σκοράρει για το 30-32, και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 32-32. Η Τάντιτς έκανε τη διαφορά, σημειώνοντας 8 πόντους με 4/4 δίποντα, τέσσερα ριμπάουντ και μία ασίστ για τον Αθηναϊκό, που έφερε το παιχνίδι εκεί όπου ήθελε. Στη συνέχεια, η Αλέξις Πρινς τελείωσε τη φάση για το 37-42 των φιλοξενούμενων, ωστόσο η Εμανουέλε Ταχάνε, με συνεχόμενους πόντους στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, έκανε το 54-50 στο 30'.

Η Πίτερσον ανέβασε τη διαφορά στο +6 για τη Βιλνέβ (63-57, 33'), ενώ η Τσέρι σκόραρε από κοντά για το 67-58. Ακολούθως, η Πρινς, με συνεχόμενους πόντους, μείωσε σε 69-64, κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό, όμως η Μίλαπι, από τη γραμμή των βολών, έκανε το +10 στα 2:29 πριν από το τέλος (74-64). Η Πρινς πέτυχε μεγάλο καλάθι για το 74-66, με τον Αθηναϊκό να γνωρίζει... γλυκιά ήττα με 78-70.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70.

Villeneuve d'Ascq LMFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Alexis Peterson *31:53156/1060%6/875%0/20%3/3100%04482420621
5Naema Aya Kouadio00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Alexia Chery *30:3293/560%2/366.67%1/250%2/633.33%17804022615
13Marie-Michelle Milapie *30:33103/560%3/560%0/00%4/4100%03313310310
22Ameryst Alston *32:32186/1735.29%4/944.44%2/825%4/580%11232201910
30Olivia Yale12:5731/333.33%0/00%1/333.33%0/00%0110101053
31Emmanuelle Tahane *26:08155/1241.67%4/944.44%1/333.33%4/666.67%0001334068
33Terezia Palenikova08:0900/00%0/00%0/00%0/00%0110201103
69Sokhna Fall09:2600/10%0/10%0/00%0/00%1122302146
74Marie-Eve Paget17:5083/3100%1/1100%2/2100%0/10%1010411018
Team/Coaches41521
TOTAL2007827/5648.21%20/3655.56%7/2035%17/2568%81927152614145
Athinaikos QualcoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Ivana Raca24:2652/450%1/250%1/250%0/00%11202000-94
3Elena Tsineke12:0421/250%1/250%0/00%0/00%11201310-8
7Holly Winterburn *26:3841/333.33%1/333.33%0/00%2/450%44842210-37
8Pinelopi Pavlopoulou *22:2552/922.22%1/333.33%1/616.67%0/00%11253310111
12Diamond Miller08:5520/20%0/00%0/20%2/450%11222300-12
15Ana Tadic *29:06115/683.33%5/5100%0/10%1/333.33%62813200-723
17Alexis Prince *31:05248/1553.33%6/966.67%2/633.33%6/875%36912211-724
20Robyn Parks *20:5873/837.5%2/540%1/333.33%0/00%1121310024
23Kristine Anigwe11:0141/250%1/250%0/00%2/2100%11214000-31
25Borislava Hristova13:2261/425%1/333.33%0/10%4/666.67%32520200-56
Team/Coaches12320
TOTAL2007024/5543.64%19/3455.88%5/2123.81%17/2762.96%15223717192371
     

