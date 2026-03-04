Ο Αθηναϊκός Qualco λύγισε από τη Βιλνέβ με 78-70, όμως υπερασπίστηκε το +13 της νίκης στον Βύρωνα και προκρίθηκε στους τελικούς του EuroCup Women, όπου θα παλέψει για τον τίτλο απέναντι στην τουρκική Μερσίν!

Ο Αθηναϊκός Qualco συνεχίζει να γράφει ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Women, παρά την ήττα από τη Βιλνέβ με 78-70.

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου υπερασπίστηκαν το +13 της νίκης στον Βύρωνα και επέστρεψαν σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από 16 χρόνια, με στόχο να τελειώσουν τη δουλειά απέναντι στην τουρκική Μερσίν και να κατακτήσουν τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου!

Η Βιλνέβ προηγήθηκε με διψήφια διαφορά στα 2:29 πριν από το τέλος, όμως η Πρινς πέτυχε κρίσιμους πόντους, κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό, που θέλει να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής.

Βιλνέβ-Αθηναϊκός Qualco: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα, με την Αλέξις Πίτερσον να σκοράρει για το 18-13 και τον Αθηναϊκό να αντιδρά άμεσα, μειώνοντας σε 18-17 στο 10'. Το δίδυμο των Τάντιτς-Ανίγκουε ηγήθηκε επιθετικά των φιλοξενούμενων, που σούταραν 5/12 εντός πεδιάς και μοίρασαν πέντε ασίστ, έχοντας ισάριθμα λάθη. Από την άλλη πλευρά, η Βιλνέβ επέμεινε δίχως επιτυχία στο μακρινό σουτ, με 2/7 τρίποντα.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου πίεσε, με τη Ρόμπιν Παρκς να σκοράρει για το 30-32, και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 32-32. Η Τάντιτς έκανε τη διαφορά, σημειώνοντας 8 πόντους με 4/4 δίποντα, τέσσερα ριμπάουντ και μία ασίστ για τον Αθηναϊκό, που έφερε το παιχνίδι εκεί όπου ήθελε. Στη συνέχεια, η Αλέξις Πρινς τελείωσε τη φάση για το 37-42 των φιλοξενούμενων, ωστόσο η Εμανουέλε Ταχάνε, με συνεχόμενους πόντους στα τελευταία λεπτά της τρίτης περιόδου, έκανε το 54-50 στο 30'.

Η Πίτερσον ανέβασε τη διαφορά στο +6 για τη Βιλνέβ (63-57, 33'), ενώ η Τσέρι σκόραρε από κοντά για το 67-58. Ακολούθως, η Πρινς, με συνεχόμενους πόντους, μείωσε σε 69-64, κρατώντας όρθιο τον Αθηναϊκό, όμως η Μίλαπι, από τη γραμμή των βολών, έκανε το +10 στα 2:29 πριν από το τέλος (74-64). Η Πρινς πέτυχε μεγάλο καλάθι για το 74-66, με τον Αθηναϊκό να γνωρίζει... γλυκιά ήττα με 78-70.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 54-50, 78-70.

Villeneuve d'Ascq LM FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Alexis Peterson * 31:53 15 6/10 60% 6/8 75% 0/2 0% 3/3 100% 0 4 4 8 2 4 2 0 6 21 5 Naema Aya Kouadio 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Alexia Chery * 30:32 9 3/5 60% 2/3 66.67% 1/2 50% 2/6 33.33% 1 7 8 0 4 0 2 2 6 15 13 Marie-Michelle Milapie * 30:33 10 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 4/4 100% 0 3 3 1 3 3 1 0 3 10 22 Ameryst Alston * 32:32 18 6/17 35.29% 4/9 44.44% 2/8 25% 4/5 80% 1 1 2 3 2 2 0 1 9 10 30 Olivia Yale 12:57 3 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 5 3 31 Emmanuelle Tahane * 26:08 15 5/12 41.67% 4/9 44.44% 1/3 33.33% 4/6 66.67% 0 0 0 1 3 3 4 0 6 8 33 Terezia Palenikova 08:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 1 1 0 3 69 Sokhna Fall 09:26 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 2 1 4 6 74 Marie-Eve Paget 17:50 8 3/3 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/1 0% 1 0 1 0 4 1 1 0 1 8 Team/Coaches 4 1 5 2 1 TOTAL 200 78 27/56 48.21% 20/36 55.56% 7/20 35% 17/25 68% 8 19 27 15 26 14 14 5