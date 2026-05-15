Η Άνα Τάντιτς παραμένει στον Αθηναϊκό, με την ομάδα του Βύρωνα να ανακοινώνει τη νέα συμφ νία του με την Μαυροβούνια, ενώ στον πάγκο της ομάδας θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής ως ασίσταντ κόουτς ο Κώστας Καλογερόπουλος.

Ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκτατη της συνεργασίας του με την Άνα Τάντιτς, η οποία θα είναι κάτοικος Βύρωνα μέχρι και το 2027, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την πρόσληψη του Κώστα Καλογερόπουλου, ο οποίος θα είναι στο πλευρό του Ηλία Ζούρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την Άνα Τάντιτς:

Από ένα βροχερό απόγευμα του Δεκεμβρίου, όταν ήρθε στην Αθήνα και τις μακρινές διακοπές στο Μαυροβούνιο, όταν το μέλλον της έγραφε Ελλάδα, στο νέο συμβόλαιο με τον Αθηναϊκό Qualco.

Από κάποιες μακρινές καλοκαιρινές διακοπές στο Μαυροβούνιο, όταν η μικρή Άνα Τάντιτς μάθαινε για την Ελλάδα από το φόρεμα που της έκαναν δώρο οι γονείς της, σε μια βροχερή μέρα του προηγούμενου Δεκεμβρίου, όταν το πεπρωμένο εκπληρώθηκε και η Άνα ήρθε στη χώρα μας για να παίξει στον Αθηναϊκό Qualco. Κι επειδή τα διαμάντια όταν τα βρίσκεις, τα κρατάς, η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco με χαρά ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με την Άνα Τάντιτς για έναν ακόμα χρόνο.

Η Άνα Τάντιτς έκανε το ντεμπούτο της με τον Αθηναϊκό στην Ισπανία και στην αναμέτρηση για τη φάση των Play-Off του Eurocup απέναντι στην Χαϊρίς στις 11 Δεκεμβρίου και έκλεισε τη σεζόν με 7.7 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε μέσο όρο 21 λεπτών συμμετοχής στην ευρωπαϊκή διαδρομή της ομάδας μας, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε δέκα ματς με μέσο όρο 6.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ με μέσο όρο συμμετοχής τα 14 λεπτά.

«Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη του Αθηναϊκού Qualco στο πρόσωπό μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω, να δουλέψουμε πάνω στις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν και να τις μοιραστούμε με τους οπαδούς μας, οι οποίοι τα κάνουν όλα να μοιάζουν κάτι περισσότερο από μπάσκετ», δήλωσε μετά την ανανέωση του συμβολαίου της η Άνα Τάντιτς και περιμένουμε μέσα στη νέα σεζόν να δούμε πολλά περισσότερα από το πολύπλευρο ταλέντο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Κώστα Καλογερόπουλο:

Δίπλα στον Ηλία Ζούρο και μαζί με τον Στρατή Νιάνιο, ο Κώστας Καλογερόπουλος φέρνει στον Αθηναϊκό Qualco γνώση, εμπειρία και διάθεση για σκληρή δουλειά.

Ένα παζλ που έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στον πρωταθλητισμό. Ένα παζλ γεμάτο εμπειρία, γνώση, διαδρομή στο χώρο, φρέσκες ιδέες και συστηματική δουλειά. Ένα παζλ που συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα και που το νέο της κομμάτι έρχεται να συνεισφέρει σε όλα τα προαναφερθέντα. Η Διοικούσα Επιτροπή του Αθηναϊκού Qualco ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Καλογερόπουλου, ο οποίος εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο του Ηλία Ζούρου και θα αποτελούν μαζί με τον Στρατή Νιάνιο τους άμεσους συνεργάτες του έμπειρου τεχνικού.

Ο Κώστας Καλογερόπουλος είναι πτυχιούχος των ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στο μπάσκετ και φέρνει στον Αθηναϊκό περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας. Από το 2003 έχει εργαστεί σε περισσότερες από δέκα ομάδες, ενώ τα τελευταία εφτά χρόνια συνεργαζόταν με τον Ολυμπιακό. Υπήρξε προπονητής των τμημάτων υποδομής στην ακαδημία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ήταν στο τεχνικό επιτελείο της αναπτυξιακής ομάδας που αγωνίστηκε στην Α2 και τις τελευταίες τέσσερις σεζόν ήταν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών. Η γνώση και εμπειρία του εκτείνεται και εκτός συνόρων, αφού έχει παρακολουθήσει την προετοιμασία ομάδων στο ΝΒΑ και στο NCAA και μέσω υποτροφίας του ΣΕΠΚ έχει προπονήσει στο Europrobasket Summer League στην Βαλένθια.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που θα δουλέψω για τον Αθηναϊκό και δίπλα στον coach Ηλία Ζούρο. Ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, εύχομαι να έχουμε μια σεζόν με υγεία και γεμάτη επιτυχίες. Στόχος μας είναι η σκληρή και μεθοδική δουλειά από το πρώτο λεπτό, με σκοπό να κάνουμε τους φιλάθλους μας περήφανους», ήταν η δήλωση του νέο μέλους του Αθηναϊκού Qualco.