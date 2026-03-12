Ζήσης: «Στόχος η παρουσία σε Euroleague ή ΝΒΑ Europe»

Ο Νίκος Ζήσης άφησε… ανοιχτό παράθυρο και για το ΝΒΑ Europe σε συνέντευξη που παραχώρησε στους EuroInsiders.

Οι τελευταίοι προχώρησαν σε αφιέρωμα της νέας προσπάθειας των «κίτρινων» και σε συνέντευξη του τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η νέα προσπάθεια του Άρη αλλά και ο στόχος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. «Στόχος είναι η παρουσία της ομάδας σε Euroleague ή NBA Europe! Το αρχικό πλάνο που μοιράστηκε ο ιδιοκτήτης και το μάνατζμεντ είναι να βρεθούμε στο 4ο ή 5ο χρόνο σε Euroleague ή ΝΒΑ Εurope.

Δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι πιο εξειδικευμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι οι δυνατές βλέψεις που έχουμε. Είναι μια δυνατή διοργάνωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να το πετύχουμε βήμα-βήμα. Θέλουμε να είμαστε σε3-4 χρόνια από τώρα», είπε μεταξύ άλλων.