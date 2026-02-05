Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για να ευχαριστήσει τον κόσμο που έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens στον αγώνα με τη Μερσίν, για τα ημιτελικά του EuroCup Γυναικών.

Περίπου 6.000 φίλοι του «τριφυλλιού» βρέθηκαν στο γήπεδο, στηρίζοντας την προσπάθεια του γυναικείου τμήματος μπάσκετ απέναντι στη Μερσίν και δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ο σύλλογος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για να ευχαριστήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού που βρέθηκε στο Telekom Center Athens, στηρίζοντας την ομάδα της Σελέν Ερντέμ στον αγώνα απέναντι στη Μερσίν του Τζώρτζη Δικαιουλάκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους 6.000 «αιώνια πιστούς» για τη…ζηλευτή στήριξη σε ένα ακόμα μεγάλο ματς στο γυναικείο τμήμα μπάσκετ.

Μια ακόμα μαγική στιγμή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Telekom Center Athens καθώς περίπου 6.000 (5.412 εισιτήρια) «αιώνια πιστοί» δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα για αγώνα γυναικείου τμήματος μπάσκετ.

Η παρουσία του τμήματος στο Telekom Center Athens θεωρείται άκρως επιτυχημένη και αναμφίβολα πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οπαδική προσέλευση όλων των εποχών στη χώρα στο συγκεκριμένο αγώνισμα (και η πρώτη φυσικά ήταν πράσινη).

Για τον Παναθηναϊκό και το τμήμα πλέον είναι δεδομένο ότι το ενδιαφέρον έχει εκτοξευτεί και ο κόσμος χωράει πλέον μόνο στο Telekom Center Athens για τους μεγάλους αγώνες.

Αυτή τη συνθήκη ΜΟΝΟ ο Παναθηναϊκός και ο λαός του μπορεί να δημιουργήσει…»