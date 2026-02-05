Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος και ο πρόεδρος της FIBA, Χόρχε Γκαρμπαχόσα βρέθηκαν στο ματς του «τριφυλλιού» με τη Μερσίν για τους «8» του EuroCup.

Σπουδαίο παιχνίδι στο «Τelekom Athens Center», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Μερσίν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «8» του EuroCup Γυναικών.

Πλήθος κόσμου του «τριφυλλιού» έχει δώσει το «παρών» στο γήπεδο για να στηρίξει την προσπάθεια των παικτριών της Σελέν Ερντέμ, με μέλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ να παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση.

Στο πλευρό των Πρασίνων βρίσκονται οι Βασίλης Παρθενόπουλος, πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ο Γενικός Διευθυντής της, Σταύρος Ντίνος. Οι δυό τους πλαισιώνουν τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Βρανόπουλο.

Μάλιστα στο γήπεδο βρέθηκε και ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο πρόεδρος της FIBA, ο οποίος και βραβεύτηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.