Ο Παναθηναϊκός «ψαλίδισε» τη διαφορά από τη Μερσίν, που έφτασε να προηγείται με 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του ματς για το EuroCup.

Δύσκολο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, που άργησε να... πάρει μπρος στα πρώτα λεπτά του ματς με τη Μερσίν κι έχασε έδαφος στο ξεκίνημα. Οι Τουρκάλες πήραν τον αέρα από τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ και και έφτασαν στο +17 ύστερα από ξέσπασμα που είχαν στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι Πράσινες, ωστόσο κατάφεραν να αντιδράσουν και να βρουν στη συνέχεια ρυθμό μειώνοντας αισθητά τη διαφορά.

Η Άρτεμις Σπανού με ένα εύστοχο τρίποντο κατάφερε να μειώσει τους 8, ενώ στη συνέχεια η Ιωάννα Κριμίλη μείωσε ακόμα περισσότερο την απόστασή τους από τη Μερσίν φτάνοντας τους 11 πόντους στο παιχνίδι.