Ο Ρίτσαρντ Σιάο ήταν στο Nick Galis Hall στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της ΚΑΕ Άρης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα παρακολούθησε δια ζώσης τη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού στο Nick Galis Hall. Θα παραμείνει έως και αύριο (4/2) καθώς θα δει από κοντά και τον κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα με τη Νεπτούνας όπου οι «κίτρινοι» χρειάζονται τη νίκη για να παραμείνουν στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Eurocup.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο ήταν μάλιστα στην κοπή της βασιλόπιτας όπου οι τυχεροί της εκδήλωσης ήταν οι Αμίν Νούα, Ρόνι Χαρέλ αλλά και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Χάρης Παπαγεωργίου. Μάλιστα, ο τελευταίος μίλησε στην ομάδα εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητες της και πρόσφερε στον Σιάο ένα αμιγώς ελληνικό «δώρο», με γεύσεις από τη χώρα μας.